«Urgentment necessitem una mica de component 2. A hores d’ara tot el contracte està en risc de ser públicament cancel·lat». Setmanes enrere, el Fons Rus d’Inversió Directa (RDIF) va rebre la carta de Cecilia Nicolini, en nom de president argentí Alberto Fernández. El to del reclam era inequívoc: de 30 milions de dosis de Sputnik V havia arribat menys d’un terç. La variant delta obligava a pujar el to. «Nosaltres entenem l’escassetat i les dificultats de producció d’alguns mesos enrere. Però ara, set mesos després, encara estem molt enrere, mentre comencem a rebre dosis d’altres proveïdors de forma regular, amb calendaris que es compleixen», explicava Nicolini.

La inquietud d’Argentina la comparteixen altres vuit governs de la regió: Guatemala, Nicaragua, Hondures, Bolívia, Veneçuela, Paraguai, Guyana i Mèxic. Aquest últim país va adquirir 24 milions de dosis i ha rebut menys de cinc milions. Veneçuela només ha immunitzat menys del 5% de la seva població. L’escassetat del component 2 li ha afegit una incertesa superior.

La Sputnik V va començar a usar-se a finals del 2020. El personal de salut, les persones de la tercera edat i el sector social més vulnerable van ser els primers a rebre-la. El ritme de la vacunació es va accelerar durant el present any. Però amb el pas dels mesos van aflorar inconvenients. L’immunitzant rus té una peculiaritat: utilitza el serotip 26 d’adenovirus humà com a primer component i el serotip 5 com a segon component, que és més costós i complex d’elaborar. Les circumstàncies van obligar diversos governs a estendre el termini d’espera entre la primera i la segona dosi i, al mateix temps, dissenyar o improvisar estratègies a curt i mig termini.

Combinar vacunes

Com podia suposar-se, la Sputnik V sempre va ser a Argentina objecte de controvèrsies. Quan es va posar en marxa la campanya de vacunació, Elisa Carrio, una de les principals dirigents de l’oposició de dretes, va arribar a presentar una demanda penal contra Fernández per intent d’«enverinament» de la població. Un cop provada l’eficàcia de la vacuna, els adversaris del Govern van passar a criticar la decisió de les autoritats executives de prioritzar la relació comercial amb Moscou enmig de la guerra mundial de les vacunes. El centre dels atacs és, des de fa setmanes, la manca del component 2.

La ministra de Salut argentina, Carla Vizzotti, va dir dimecres passat que els que esperen per rebre la segona dosi de Sputnik podran ser inoculats de forma immediata amb les vacunes de Moderna o AstraZeneca.