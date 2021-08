L’han anomenat l’«efecte Draghi» sobre Itàlia i, segons molts, no s’ha evaporat sis mesos després. Aquest és el temps transcorregut des que Mario Draghi es va convertir en cap del Govern italià, un termini que el polític aassoleix amb certs dubtes entre els ciutadans per algunes de les seves decisions, però també amb èxits indiscutibles que han apaivagat els ànims al país. Dos són els principals, intangibles però essencials: la neutralització de les dinàmiques més tòxiques de la política del país, i, sobretot, la instauració d’un clima d’optimisme per a l’economia impensable en altres anys.

El catedràtic Mario La Torre, economista de la Universitat La Sapienza de Roma, ho resumeix així: «Hi ha un ‘efecte Draghi’ visible, en el tracte amb la cancellera alemanya Angela Merkel, el president francès Emmanuel Macron o l’espanyol Pedro Sánchez, però també un altre invisible, en tot el que es cou a la rereguarda, que està beneficiant enormement el país», assegura. «Si es mira enrere, es pot entendre. El país finalment està realitzant algunes de les reformes que hauria d’haver fet fa vint anys. Així que sí, crec que es pot parlar de l’estiu d’Itàlia», afegeix Giuseppe Di Taranto, professor emèrit d’Economia de la Universitat Luiss.

Després de la patacada de l’any passat, quan el PIB va arribar a caure un 8,9% -una de les pitjors dades de la UE-, els principals indicadors italians expliquen el perquè d’aquesta eufòria. El PIB, per exemple, segons la previsió de l’Institut d’Estadística d’Itàlia (Istat), creixerà aquest any un 4,7%. Però també hi ha la dada de l’atur, que va baixar al juny fins al 9,7%, mig punt menys que el mes anterior, mentre que el juvenil va caure un 1,3%, per quedar en el 29,4%. Milloren les importacions i exportacions, la previsió apunta a un creixement del 10,4% i el 9,6% respectivament aquest any. Encara que potser les xifres més cridaneres siguin les dels índexs de confiança d’empreses i ciutadans, que el mes passat es van disparar respectivament fins als 116,6 i 116,3 punts, el valor més alt des de 2005.

D’alguna manera, molts ho consideren una combinació d’elements positius en un moment en què el protagonista indiscutible i absolut és Draghi. I és que, un cop redreçada la campanya de vacunació i dissenyat el pla econòmic per obtenir els fons de recuperació de la UE Next Generation, a l’antic cap del Banc Central Europeu no li ha tremolat la mà a l’hora d’afrontar qüestions encara més complicades, que han dividit els partits italians durant dècades.

D’aquesta manera, Draghi va aconseguir aprovar al juliol un decret per modernitzar l’aparatosa màquina burocràtica del país; ha encarrilat la reforma de la justícia i també a partir de la tardor es preveu que es comenci a afrontar les reformes del fisc i de l’administració pública.