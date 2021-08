Un quart de segle després, el ressò cada vegada més llunyà de la tragèdia del càmping Las Nieves de Biescas conviu amb un fort desig, per part de les víctimes i els habitants de la zona, de passar pàgina. Però cal alguna cosa més que un simple acte de voluntat per oblidar les 87 víctimes mortals i els 183 ferits que va ocasionar la catastròfica riuada que es va produir a la tarda del 7 d’agost de 1996.

De fet, a causa del canvi climàtic, el que va passar a Biescas constitueix una mena d’advertència sobre les conseqüències de no adoptar mesures preventives davant fenòmens cada vegada més violents, com les tempestes d’estiu. La que va descarregar aquell dia de fa ja un quart de segle, quan la Vall de Tena bullia de visitants, va batre tots els rècords. Es calcula que va caure l’equivalent de 185 litres per metre quadrat en 24 hores i que el cabal del barranc ascendir bruscament als 742 metres cúbics per segon, quan la capacitat de la llera canalitzada era de 122 metres cúbics.

El resultat va ser que sobre els 600 campistes que hi havia a la zona d’acampada, situada a peu de la N-260a, va caure una caòtica allau d’aigua, fang, pedres i troncs, tot regirat, que va arrossegar de forma sobtada, com si fossin closques de nou, els cotxes i caravanes estacionats pel terreny d’acampada.

Davant d’aquest tsunami terrestre, les fràgils tendes de campanya en les quals van buscar refugi de la pluja molts clients de Las Nieves no van servir de res i només va resistir en peu l’edifici de serveis, d’una planta, que encara segueix avui dempeus, com a recordatori, juntament amb el parc obert fa cinc anys en memòria de les víctimes.

«Va ser una onada gegant que ens va caure a sobre», recorda Sergio Murillo, que va perdre en la tragèdia els seus pares i els seus dos germans. Aquest navarrès, que tenia 16 anys quan va ocórrer el desastre, diu que ha refet la seva vida i no defuig les entrevistes en què torna sobre les seves vivències de llavors.

Però Mari Luz Sanz, de Saragossa, assegura que no vol parlar. Ella no ha tornat mai al càmping. I els records pesen sobre ella com lloses de pedra. «És molt dur veure com el corrent s’emporta el teu marit sense que tu hi puguis fer res», explica.

«L’aigua ens arribava per sobre del genoll quan vam entrar al càmping», testifica Julio, un veí de Biescas que treballava de cambrer i que va ser un dels primers que van acudir al rescat de les víctimes. Però en els moments inicials de la inundació, en alguns punts l’aigua havia arribat a dos metres. Ell va veure escenes molt dures que intenta no recordar i, com tants habitants de la Vall de Tena, és reticent a explicar la seva experiència «d’alguna cosa que és per veure-la i oblidar-la».

La qüestió és que el 25 aniversari de la catàstrofe natural de més importància patida per Aragó no va a ser objecte de commemoració a nivell oficial. «No hi haurà cap cerimònia, ha arribat el moment de girar full», afirma Núria Pargada, alcaldessa de Biescas, que destaca que quan es van complir 20 anys es va inaugurar un memorial amb el nom de tots els morts gravat en un monòlit metàl·lic i es va organitzar una cerimònia a la qual van assistir en massa supervivents, familiars i tota mena d’afectats. Amb tot, s’ha previst l’enviament de corones de flors al monument i s’ha comptat amb el parer dels propis afectats.

La pervivència del record del que va passar «aquella nit», com diuen els habitants de Biescas, és desigual. Per als experts en prevenció de riscos naturals, Biescas és un cas d’estudi, un «exemple del que no cal fer, ni abans ni després de la catàstrofe, en matèria d’obres de canalització», en paraules d’Alfredo Ollero, professor de Geografia Física de la Universitat de Saragossa.

«El que realment va suposar la catàstrofe del barranc d’Arás és un exemple d’irresponsabilitat en l’ordenació del territori», continua Ollero. «Es van cometre errors propis de l’enginyeria del segle XX », afegeix. «D’una banda es va permetre instal·lar el càmping a un con al·luvial i, d’altra, s’havia encarrilat el barranc mitjançant preses que, majoritàriament, van ser destruïdes pel corrent i van incrementar la violència de la crescuda i, després de la tragèdia, van ser reconstruïdes de nou sense cap sentit».

A més, a causa del canvi climàtic i «pel simple fet que està augmentant la temperatura, es produiran més tempestes estiuenques de forta intensitat, no només al Pirineu, sinó també a la vall de l’Ebre i el Mediterrani», segons el professor Ollero

A tota la vall de Tena existeix el convenciment que, malgrat la duresa dels moments viscuts a finals del segle XX, cal seguir endavant sense girar massa la vista enrere.

Cas tancat

Judicialment, el desbordament del barranc d’Arás és un cas tancat a la via contenciosa administrativa, ja que la penal mai va prosperar i es va clausurar de forma definitiva a l’Audiència de Huesca l’any 2000 en concloure que la riuada havia estat un fenomen «imprevisible i de caràcter excepcional», segons dos informes tècnics.

Les indemnitzacions acordades pels tribunals van sumar 11,2 milions d’euros i van ser abonades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i la Diputació General d’Aragó (DGA) en ser declarades coresponsables del desastre per l’Audiència Nacional l’any 2005.

Segons els advocats de les víctimes i els seus familiars, el que va passar el dia dels tràgics fets era previsible i es podria haver evitat. N’hi hauria hagut prou amb no instal·lar el càmping en el con de dejecció o desguàs d’un abrupte barranc de muntanya, ja que existeix sempre el risc que una pluja torrencial el desbordi, per més que el període de retorn d’aquest fenomen hagi estat fixat pels experts en 500 anys.

«Per desgràcia, des del punt de vista de la justícia, no es pot fer res», diu l’advocat Ricardo Orús, que va representar legalment nombrosos perjudicats. «Crec que, en el llarg procés judicial, la via penal segueix pendent, mai es va haver de tancar, ja que es va produir un clar delicte d’imprudència per part d’alguns funcionaris que van donar l’autorització d’obertura del càmping », apunta el lletrat Ángel Cabrero, que també va intervenir en una causa que «va marcar» la seva carrera i que, segons ell, «va arribar al final del seu recorregut judicial sense haver donat una resposta suficient després més de deu anys de plets».

Cabrero incideix en què l’expedient del càmping Las Nieves va ser objecte d’un informe negatiu, realitzat per un tècnic de l’Administració, Emilio Pérez Bujarrabal, «però mai es va tenir en compte». L’estudi desaconsellava instal·lar el càmping on es va fer, en els anys 70, perquè existia perill de desbordament.