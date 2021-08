El ministeri iranià d’Exteriors ha condemnat enèrgicament i ha qualificat d’«infundades» les acusacions del G7 que l’impliquen en l’atac mortal del passat 29 de juliol contra el vaixell MV Mercer Street, operat per una empresa israeliana.

«Condemnem enèrgicament el comunicat dels ministres d’Exteriors del G7 i l’Alt Representant de Política Exterior de la Unió Europea, en el qual es fan acusacions infundades contra la República Islàmica de l’Iran», va assenyalar el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Saíd Jatibzade, ahir dissabte a través del web oficial del departament. «Aquest escenari s’ha orquestrat pocs dies abans de la presa de possessió del nou president de la República Islàmica de l’Iran», va afegir el diplomàtic iranià.

Jatibzade va assegurar que l’Iran està «plenament» compromès amb la seguretat de la via fluvial estratègica del Golf Pèrsic i l’estret d’Ormuz. A més, va afegir que està disposat a cooperar amb els països veïns per crear, establir i garantir l’estabilitat del sistema de la seguretat col·lectiva a la regió i «al mateix temps no dubtarà a defensar els seus drets sobirans en aquest àmbit». També va subratllar que aquestes situacions «tenen el suport» d’Israel.