El malson provocat pels incendis que cremen en tota Grècia continua per cinquè dia consecutiu, impulsat el foc pels forts vents, mentre la indignació ciutadana acusa el Govern de falta de preparació.

Dels centenars de focs que s’han declarat en els últims dies, els més greus continuaven ahir descontrolats a l’illa d’Eubea, el Pel·loponès i els suburbis del nord d’Atenes, encara que aquest últim mostrava una imatge més optimista després d’un divendres catastròfic en el qual les flames van obligar a evacuar desenes de municipis de manera frenètica. Ahir encara hi havia 55 fronts actius al país.

Malgrat la pluja que finalment va descarregar ahir matí una hora sobre Eubea, els forts vents van portar el foc cap al sud-oest després d’arrasar amb gairebé tot el nord de l’illa, posant en risc la seva capital, Calcis. Mentrestant, el front nord està a només uns quilòmetres d’Istiea, on va augmentar la presència aèria per a protegir les 25.000 persones presents en la zona.

«No tenim on anar, han portat als evacuats aquí i ara cremarem tots», va dir una veïna de Istiea entre llàgrimes als mitjans, acusant el Govern d’esperar que sigui la mar el que pari al foc.

Gairebé 40 poblacions han estat evacuades en Eubea. La nit d’ahir, més de 600 persones van haver de ser tretes de l’illa en ferri en una operació que va deixar imatges de pel·lícula, amb els veïns, turistes i les seves mascotes observant des de l’aigua com un mur de foc tenyia de vermell tota la muntanya fins a gairebé arribar a la mar.

El Governador de Grècia Central, Fanis Spanos, va criticar precisament la falta de mitjans, repartits per tot el país, i va lamentar que s’han destruït les primeres residències d’almenys 300 famílies. El sotsgovernador de la regió de la capital Àtica, Nikos Peppas, va assegurar ahir a la televisió privada Skai que malgrat el «veritable infern» que es va viure durant la nit, les autoritats esperaven tenir aquest incendi totalment sota control. No obstant això, els bombers es van mostrar més cauts davant el possible augment de la intensitat de les ratxes de vent, un dels principals factors pels quals va empitjorar la situació al nord de la capital. Seguia present un gran operatiu en el qual hi va haver actiu un avió amfibi enviat per Espanya al costat de sis membres de la Unitat Militar d’Emergències, segons va confirmar l’ambaixador espanyol a Grècia, Enrique Viguera.

Primera víctima mortal

De moment, el foc va deixar una víctima mortal: un home de 38 anys que va morir arran de les ferides provocades per la caiguda d’un pal elèctric d’alta tensió mentre participava en l’extinció de l’incendi dels suburbis del nord d’Atenes com a bomber voluntari. A més, hi ha també quatre bombers hospitalitzats, dos en estat crític per cremades en les vies respiratòries. Segons va anunciar el viceministre de Protecció Ciutadana, Nikos Jardaliás, fins ara s’han realitzat tres detencions: un home a Kalamata, al Pel·loponès, acusat de diversos incendis premeditats, un altre home a Focida, al centre del país, per presumpta negligència després de cremar rostolls, i una dona al centre d’Atenes, acusada d’haver intentar provocar un foc.