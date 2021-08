Amb gairebé el 60% de la població amb la pauta completa, s’espera l’arribada dels 3,4 milions de vacunes addicionals previstes per agost, que permetran aconseguir l’objectiu de la immunització abans del final del mes de més del 70% de la població, la xifra inicialment fixada per la immunitat col·lectiva, que ara s’està revisant a l‘alça. Això es deu a l’expansió de la variant delta, amb una capacitat de contagi més elevada, que està fent tremolar les previsions dels experts que apuntaven que amb un 70% de la població vacunada s’arribaria a la immunitat de ramat. L’OMS ja ha assenyalat que es necessita una major cobertura de vacunació per frenar l’avenç de la covid.

En aquest sentit, Sanitat ha assegurat que la campanya de vacunació no acabarà amb la immunització del 70%, perquè l’objectiu «és augmentar les cobertures vacunals en el menor temps possible», tot i que no va especificar quin és el nou percentatge per a la immunitat de grup. Tot això, per frenar els contagis i morts i evitar el col·lapse de les UCIs, que en la cinquena onada han arribat a una ocupació del 20,8% a nivell estatal, registrant un pic de 1.928 malalts, tot i el descens de la transmissió, que el divendres ja havia caigut per sota dels 600 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, situant-se en 591.

Espanya havia completat fins el divendres la pauta de vacunació de 28.255.949 persones, el 59,5% de la població, i set comunitats autònomes superaven ja la fita del 70%: Astúries (74,7%), Extremadura (73,5%), Galícia (72,4%), el País Basc (71%), Aragó (70,7%), Castella i Lleó (70,4% i Navarra (70,3%). Les dosis addicionals que arribin serviran per accelerar la vacunació dels grups més joves de població, que segueixen arrossegant els índexs més alts de contagis.