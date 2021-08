La Comissió Europea va assenyalar ahir que no és «massa tarda» per «trencar la inèrcia» i aconseguir frenar la crisi climàtica, però va fer una crida a la comunitat internacional per actuar «amb decisió» i unitat en la lluita contra el canvi climàtic. El vicepresident de l’executiu comunitari per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans, va publicar un missatge a la xarxa social Twitter on destacava que l’informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) «demostra una urgència immensa d’actuar ja per frenar la crisi climàtica». «No és massa tard per trencar la inèrcia i evitar el canvi climàtic, però només si actuem ja amb decisió i tots junts», va escriure l’holandès, que va recordar que es tracta d’una crisi «global».

En la mateixa línia, el màxim responsable de la política ecològica de la Unió Europea va subratllar que mantenir l’escalfament global per sota dels 1,5 graus centígrads «requereix emissions zero a tot el món» i «el desplegament ràpid de polítiques per a aconseguir-lo».

«La COP26 ha de ser el lloc en el qual el món digui: ja n’hi ha prou», va afegir Timmermans en referència la Conferència de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, que se celebrarà a principis de novembre a Glasgow.

D’altra banda, també va reaccionar el president del Consell europeu, Charles Michel, qui va advertir que l’informe avisa que «no queda temps per a limitar l’escalfament global i evitar canvis desastrosos sobre la vida del planeta». Tot i això, es va mostrar optimista. «Però podem aconseguir-ho. La UE va aplanar el camí per a la neutralitat climàtica en 2050. És un desafiament, però també una gran oportunitat per a un món millor, més just i més pròsper», va afegir l’exprimer ministre belga.