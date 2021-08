El Govern dels Estats Units, en paral·lel als del Regne Unit i Canadà, ha imposat una nova bateria de sancions contra el règim de Bielorússia en represàlia pel que consideren una «brutal campanya de repressió» contra l’oposició política del país, iniciada fa precisament un any, amb uns polèmics comicis que Washington directament ha descrit com a «frau electoral». Les sancions, imposades pel Tresor, estan considerades com les més grans fins a la data contra l’entorn empresarial i polític de l’autòcrata Alexander Lukaixenko, també conegut com «l’últim dictador d’Europa».

Les mesures punitives afecten una quinzena d’empreses bielorusses, com l’estatal Belaruskali OAO, clau en la producció de potassi, així com altres firmes vinculades al tabac, la construcció, l’energia o el transport. Inclou a més un centenar d’individus i, de forma més ressenyable, el Comitè Olímpic Nacional.