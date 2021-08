Milers de persones van ser evacuades ahir de les seves llars a l’illa d’Eubea, a nord d’Atenes, fugint d’un incendi de gegantines proporcions que des de fa una setmana devora els boscos de l’illa des de diversos fronts. «És com una pel·lícula de terror», explicava Mina, una dona embarassada, poc abans d’embarcar en un ferri al port de Pefki, cobert de cendres. L’onada de calor que afecta Grècia des de fa una setmana és la pitjor que ha patit en tres dècades, afirmen els experts. Malgrat que se sap que a almenys cinc pobles han estat destruïts per complet, la magnitud dels danys encara no ha pogut ser avaluada.

Des del passat dimarts, guardacostes han tret de diferents parts de l’illa d’Eubea dos milers de persones, molts d’ells residents d’edat avançada. D’altres han hagut de fugir a peu a través de carreteres, flanquejats per arbres en flames. «Una casa està cremant per allà», indicava una dona als serveis d’emergència a la petita població de Vasilika. «Estan per tot arreu, per tot arreu, per tot arreu», responia un dels bombers. Giorgios Kelatzidis, governador de l’illa, va criticar el Govern de la nació per haver enviat «forces insuficients», fent especial èmfasi a la vegada que la situació era «crítica».

El fiscal del Tribunal Suprem hel·lè, Vassilios Pliótas, va ordenar una investigació per esbrinar si els greus incendis han estat causats per membres d’una organització criminal. Les sospites es deuen a la «sincronització» de l’«excessiu nombre d’incendis, d’una intensitat i extensió inusuals», segons va explicar Pliótas.

El governador del districte de Grècia central, Fanis Spanos, va admetre que la situació al nord de l’illa ha estat «molt difícil» durant una setmana. «Els fronts són enormes, la superfície cremada és enorme», va admetre a la cadena Skai TV. «Tant el Cos de Bombers com la Guàrdia Costera com la Policia estan fent esforços sobrehumans, en múltiples fronts, per protegir vides humanes i propietats», va destacar el responsable. Els bombers estan completament desbordats, va arribar a admetre el viceministre de Protecció Civil, Nikos Hardalias. Un dels problemes als quals han d’enfrontar-se els avions contraincendis està sent la baixa visibilitat causada pels fums que ascendeixen cap al cel i les turbulències. A falta de mitjans aeris, els bombers a terra van lluitar fins a l’alba per impedir que les flames arribessin a la localitat de Istiaia.

Exèrcit desplegat

Per lluitar contra els incendis, Grècia ha desplegat l’Exèrcit, mentre que diversos països, entre els quals s’inclouen França, Egipte, Suïssa i Espanya, han enviat ajuda. Més de 570 bombers estan lluitant contra els incendis a Eubea, amb fronts tant al nord com al sud de l’illa.

Creix la indignació entre els locals a mesura que es comptabilitzen els danys. «He perdut la meva casa, res serà ja el mateix», va lamentar un damnificat a Reuters. «És un desastre; és enorme; els nostres pobles estan destruïts, no queda res de les nostres cases, de les nostres propietats », va continuar.

Fins ara, ha mort un bomber voluntari. Segons el Sistema d’Informació Europeu d’Incendis Forestals, les flames han arrasat al país més de 56.000 hectàrees, en particular en els grans incendis declarats a Eubea i tres més a la regió meridional del Peloponès.