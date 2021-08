Un 93% de tots els pacients amb quadres greus de covid-19 que van ser tractats amb EXO-CD24, un nou fàrmac israelià desenvolupat pel Centre Mèdic Sourasky a Tel Aviv, reben l’alta un termini de cinc dies, segons The Jerusalem Post. L’assaig, que es troba en fase II, es va dur a terme a Atenes perquè Israel no tenia suficients pacients rellevants.

L’hospital de Tel Aviv va emetre un comunicat en el qual va informar que defineix l’«EXO-CD24, com una fórmula innovadora basada en exosomes enriquits amb CD24, administrats per aspiració directa als pulmons per eradicar la tempesta de citoquines produïda com a resultat de la infecció de covid-19». Segons expliquen els experts israelians que estan darrere d’aquests treballs, la infecció per coronavirus té dues etapes, una primera que és semblant a la grip i no necessita tractament i una segona que es presenta en entre el 5% i el 7% dels pacients, generalment amb patologies o de grups de risc, i es caracteritza per una hiperactivitat del sistema immunològic.

Aquesta tempesta de citocines de la qual parlen els experts israelians no ha aconseguit ser superada per cap medicament fins a la data. L’Institut Nacional del Càncer nord-americà defineix la tempesta de citoquines com una reacció immunitària greu per la qual el cos allibera molt ràpid massa citoquines dipositant-les en la sang.

La televisió estatal israeliana va informar que es presentarà una sol·licitud davant el Comitè de Hèlsinki per continuar els assajos clínics. Fins al moment s’ha finalitzat la fase 1 en persones.

Per altra banda, un estudi del consorci CBIG, format per IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), ha demostrat que la variant beta de la covid-19 pot infectar també ratolins. En un comunicat, IrsiCaixa va explicar que han demostrat l’«alta capacitat de transmissió» de la variant beta, que permet infectar també ratolins, fet que no passa amb el virus original.

Fins ara els ratolins només es podien infectar si tenien modificacions genètiques, de manera que aquest canvi de paradigma podria permetre simplificar l’estudi de la infecció per SARS-CoV-2 en models animals i utilitzar ratolins de laboratori normals. Els ratolins infectats amb aquesta variant tenen una afectació lleu i no arriben a desenvolupar símptomes severs, ja que el sistema immunitari d’aquests rosegadors la pot resoldre sense complicacions, segons Europa Press.