«Qui vulgui estar completament vacunat a la tardor, ha de començar ara». Aquesta és l’advertència que inclou el document aprovat ahir pel Govern federal i els executius dels 16 estats federats d’Alemanya. És la manera de convidar la ciutadania a que exerceixi l’opció de vacunar-se contra el coronavirus en un moment en què les xifres de noves infeccions tornen a pujar tot i que les bones temperatures permeten passar bona part del dia a l’aire lliure.

A Alemanya, la introducció d’una vacunació obligatòria és rebutjada per bona part dels representants polítics. En el seu lloc, però, les autoritats aposten ara per introduir mesures que dificultin el dia a dia a aquelles persones que segueixen resistint-se a immunitzar-se per por de possibles efectes secundaris o per les més diverses teories de la conspiració.

La primera d’aquestes mesures és posar fi a partir del pròxim 11 d’octubre a les proves d’antígens gratuïtes, el cost de les quals és assumit des de fa mesos per l’Estat alemany i que són accessibles a milers de punts del país. Les persones que no puguin vacunar-se per qüestions de salut i els menors de 18 anys seguiran, però, podent a accedir a aquests tests finançats per l’Estat.

L’argumentació del Govern federal és que aquesta despesa de diners públics en el testeig no té sentit quan tots els ciutadans ja han rebut una opció de vacunar-se. Actualment, la quota de població completament immunitzada a Alemanya és d’una mica més del 55%, lluny de l’objectiu del 70% que s’havia autoimposat el Govern federal per a finals de l’estiu.

La segona mesura per forçar la vacunació és l’ampliació de l’obligatorietat de presentar un test d’antígens o un PCR negatiu per participar en determinats espais de la vida pública a partir del pròxim 23 d’agost i quan la incidència acumulada per cada 100.000 habitants en termini d’una setmana superi les 35 noves infeccions en un districte del país -aquesta incidència acumulada supera ja els 23 casos a nivell federal-. Els ciutadans completament immunitzats o que puguin demostrar una recuperació de la malaltia n’estaran exempts.