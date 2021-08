El conseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, va assegurar que les mitges veritats són «mentides» en el cas de les rebaixes fiscals de la Comunitat de Madrid, perquè aquestes perjudiquen les classes mitjanes amb un 10% menys de despesa sanitària per habitant que la mitjana i un 20% menys en despesa educativa. Aquesta és la «contrapart» de la rebaixa fiscal de Madrid, un «dumping» fiscal amb què els recursos públics són menors i que afecta «qui necessita aquests serveis, que són les classes mitjanes», va dir Soler.

«Quan creus que l’Administració pública està per millorar la vida de les persones, el tema fiscal te’l prens seriosament, no només has de veure les càrregues impositives, també la part dels recursos públics, cal parlar del conjunt», va defensar el dirigent en una entrevista amb Efe.

Si la proposta fiscal d’abaixar mig punt en els trams de renda que defensa la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s’apliqués a la Comunitat Valenciana, suposaria un estalvi de només 3,36 euros en les rendes de fins a 12.450 euros, de 5 euros fins als 21.000 euros, i de 1.693 euros a partir de 175.000, però a més en moltes de les rendes baixes l’impacte seria imperceptible perquè no paguen.

Per a Soler, «aquesta és la trampa quan es parla de baixada d’impostos» a Madrid, una comunitat que porta a terme una política fiscal «clarament regressiva», davant de la que ha desenvolupat el Govern de Ximo Puig de reduir les càrregues tributàries a 1,5 milions de valencians de rendes mitjanes i baixes que es compensa amb l’augment dels ingressos per les rendes altes.

La política fiscal que va dur a terme el PP a la Comunitat Valenciana en què els trams alts pagaven menys, i els mitjans i baixos, pagaven més, «atempta contra l’esperit constitucional» de l’article 31 que el que més té, més ha de pagar, va afegir el conseller d’Hisenda.