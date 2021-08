El governador de l’estat de Nova York, Andrew Cuomo, va presentar ahir la seva dimissió, només uns dies després que una exhaustiva investigació independent encarregada per la fiscalia novaiorquesa l’acusés d’haver assetjat sexualment onze dones en els últims anys. Cuomo deixarà oficialment el seu càrrec d’aquí a dues setmanes, responent així a la petició feta la setmana passada pel president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, i molts altres dels seus companys del Partit Demòcrata.

Cuomo, a qui a principis de la pandèmia els seus companys i algunes estrelles de Hollywood apuntaven com a possible president del país el 2024, va assumir «tota la responsabilitat» dels seus actes. En una roda de premsa, però, el governador es va defensar de les acusacions. «En la meva ment mai he creuat la línia», va assenyalar, tot afegint que «jo abraço a la gent, faig petons, a homes i a dones, sempre». La investigació duta a terme per la fiscalia l’acusa de sotmetre les dones a petons no desitjats, tocar els seus pits o natges, a més de proferir comentaris insinuants sobre la seva aparença i la seva vida sexual.

El fins ara influent polític demòcrata s’enfronta ara a possibles càrrecs criminals. Diversos fiscals de tot l’estat s’han mobilitzat per investigar-lo. En la seva compareixença davant la premsa va advertir que un possible procés d’«impeachament» per part de l’Assemblea de l’estat, així com els possibles procediments penals, serien contraproduents i cars per al Govern de Nova York.

Promesa a les seves filles

Un cop més, l’exfiscal va insistir que aquest procés té «motius polítics». Les últimes paraules davant els mitjans de comunicació van ser per a les seves tres filles -Michaela, Cara i Mariah Kennedy Cuomo-. Els va prometre que mai havia faltat al respecte «intencionalment» cap dona.