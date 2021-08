Per vuitè dia consecutiu les flames continuaven ahir arrasant Eubea, la segona illa més gran de Grècia. L’incendi ha convertit en cendres més de 45.000 hectàrees de terra i bosc, deixant milers de cases destruïdes. El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, molt criticat per l’oposició, els afectats i les autoritats locals, va demanar ahir disculpes pels «possibles errors» comesos pel Govern. Al voltant de 650 bombers estan mobilitzats a l’illa, secundats per nombrosos mitjans aeris i per reforços enviats des d’altres països. Els bombers combaten el seu avanç amb incendis controlats per a desviar el curs de les flames en diferents fronts per a contenir el foc que abrasa des de fa vuit dies aquesta immensa illa muntanyenca i arbrada, situada a tot just 200 quilòmetres a l’est de la capital de país, Atenes.