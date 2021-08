Un home de 57 anys, veí de Múrcia, va morir ofegat aquest dimarts després de llançar-se al mar per a salvar al seu gos, que havia caigut a l'aigua a Cabo Roig, a Orihuela Costa, segons informa avui La Información, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Un empleat d'una empresa d'esports nàutics situada al port de Cabo Roig ha estat qui va avisar als serveis d'emergència al voltant de les 9 del matí després d'albirar el cos de l'home. Fins allà s'hi van desplaçar els agents de la Policia Local que donen servei al litoral oriolà, els quals van treure l'home de l'aigua, que ja no responia, traslladant-lo fins al port de Cabo Roig, on esperava una ambulància del SAMU. Els sanitaris van fer tot el possible per a salvar-li la vida però els intents de reanimació no van tenir èxit, per la qual cosa només van poder confirmar la seva defunció.

L'home s'hauria tirat a rescatar a la seva mascota quan aquesta va caure a la mar, en un dia amb vent i onatge en gran part del litoral. L'amo de l'animal no va dubtar a llançar-se a la mar, malgrat el perill pel mal estat marítim però, després de molt d'esforç, va acabar ofegant-se. El gos, segons han confirmat fonts pròximes a la recerca, ha aconseguit salvar-se.

Passades les 10 del matí es va procedir a l'aixecament del cadàver de l'home, que ha donat la vida per rescatar al seu fidel amic.