Una jove de 20 anys contagiada de Covid, que no estava vacunada i tenia factors de risc associats, va morir la matinada de diumenge passat a l’hospital Costa del Sol de Marbella, segons han informat aquest dimarts a Efe fonts sanitàries.

L’atenció sanitària rebuda per la pacient a l’àrea de Crítics i durant tota la seva estada ha sigut «adequada i correcta atenent els criteris clínics», segons les mateixes fonts.

Han afegit que els professionals sanitaris han ofert «informació completa i puntual» a la família i recolzament durant tot el procés.

De la mort en dona compte aquest dimarts el diari ‘Sur’, que assenyala que, segons fonts de la família, van acudir fins a set vegades a l’hospital Costa del Sol perquè la jove fos tractada i va ser enviada a casa en totes elles, fins i tot havent donat positiu per coronavirus en la segona prova que se li va realitzar.

La nit de dissabte passat, va dir als seus pares que la portessin de nou al centre hospitalari perquè «ja no aguantava més i s’estava morint», i una vegada allà els metges no van poder fer res per ella.

La família d’aquesta jove d’Estepona emprendrà accions legals a l’entendre que no va rebre l’atenció necessària per salvar-li la vida, indica el diari.