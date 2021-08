Silenci al Palau de Buckingham. Sense resposta tampoc al matí d’ahir de l’equip d’advocats del príncep Andreu davant la demanda judicial interposada el dia abans en un tribunal civil de Nova York contra el fill de la reina Isabel II per una de les víctimes del pedòfil Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre, de 38 anys, acusa el duc de York d’haver abusat sexualment d’ella en tres ocasions, sent menor d’edat, quan era víctima d’una xarxa de tràfic de dones organitzada per Epstein. La demanda civil al District Court de Manhattan d’acord amb la llei de víctimes infantils de 2019 agreuja la situació del príncep, que nega vehementment les acusacions.

Segons els documents presentats davant del tribunal, les trobades en què hauria estat forçada a mantenir relacions sexuals amb Andreu van passar fa dues dècades, a la casa de Londres de la sòcia d’Epstein, la britànica Ghislaine Maxwell; a la mansió d’Epstein a Nova York, i a l’illa privada, que forma part de les illes Verges, propietat del multimilionari.

En aquella època, entre els anys 2000 i 2002, Epstein, que acabaria suïcidant-se a la presó, abusava de la llavors menor, que en aquella època es deia Virginia Roberts. En la reclamació s’afirma que el príncep va mantenir amb ella relacions sexuals sense el consentiment de la jove, sabent tant la seva edat com que «era una víctima de tràfic sexual». «En aquest país ningú, ja sigui president o príncep, està per sobre de la llei i cap persona, tant és el poc poderosa o vulnerable que sigui, pot ser privada de la protecció de la llei», assenyalen els documents. «Fa 20 anys, el príncep Andreu, ric, poderós, amb posició i connexions es va permetre abusar d’una nena vulnerable i espantada que no tenia ningú per protegir-la», afegeixen.

La demandant reclama una indemnització no especificada per danys i perjudicis. El duc de York es podria veure forçat a sotmetre’s a interrogatori sota jurament i a lliurar missatges de text, correus o cartes privades vinculats al cas. És altament improbable que viatgi als EUA. Andreu va dir no recordar cap trobada amb Giuffre tot i aparèixer en una foto amb ella agafant-la per la cintura.