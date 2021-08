Amb la mirada posada a l’Afganistan, on la insurgència talibana avança sense fre aparent, unitats militars de Rússia i la Xina han iniciat aquesta setmana maniobres militars conjuntes en una regió del nord de la Xina que els dos països van qualificar com a «antiterroristes». Moscou i Pequín van criticar la retirada de les tropes nord-americanes del país asiàtic, un moviment que les dues potències qualifiquen d’«irresponsable».

Els exercicis van començar dilluns i es prolongaran fins divendres a la regió septentrional de Ningxia. Per part xinesa participen caces J-20, bombarders H-6K i avions de transport militar I-20, entre altres. També hi són presents els míssils de defensa HQ-17, presentats en públic per primera vegada a l’octubre de 2019 i capaços d’eliminar «tot tipus d’amenaces aèries».

Són les primeres maniobres conjuntes que acull el país asiàtic des del començament de la pandèmia de COVID-19 i el seu objectiu, segons Pequín, és «ampliar els esforços antiterroristes en els dos països». La Xina i l’Afganistan comparteixen una frontera confrontant amb la problemàtica província xinesa de Xinjiang, de majoria uigur i confessió musulmana.

Una oportunitat

Rússia i la Xina s’han mostrat especialment crítics amb la retirada nord-americana. Experts militars xinesos van qualificar el replegament militar nord-americà de moviment «irresponsable» i «una càrrega» per als països veïns de l’Àsia central. Pequín, a més, manté sense dissimular bones relacions amb el moviment talibà, i alts funcionaris xinesos han arribat a mantenir reunions a la capital xinesa amb representants de la insurgència afganesa, el que dóna a entendre que el gegant asiàtic considera el replegament dels EUA una oportunitat per ampliar la seva influència en el continent asiàtic.

Sobre el terreny, les forces governamentals afganeses no paren de cedir terreny, encara que de moment eviten llançar-se a l’assalt dels grans centres urbans. Els insurgents estan estrenyent el setge sobre Mazar-i-Sharif, la quarta ciutat més important del país, amb una mica més de mig milió d’habitants. La seva població, tradicionalment hostil als anomenats estudiants de l’Alcorà, fuig en massa cap als països limítrofs, en particular cap a la república centreasiàtica de l’Uzbekistan. Si acabés caient en mans dels insurgents, el Govern de Kabul hauria perdut el control sobre tota la regió del nord, fronterera amb les antigues repúbliques soviètiques d’Àsia Central. La pèrdua de Kunduz, capital de la província homònima, habitada majoritàriament per població tadjik, ha constituït un dur cop per a la credibilitat de l’Executiu presidit per Asraf Ghani Ahmadzai.

L’advertència dels EUA

Durant l’actual ofensiva, els talibans han pres el control de sis de les 34 capitals de província del país. Malgrat l’ofensiva militar, tots dos bàndols mantenen les negociacions obertes, i ahir estava previst l’inici d’una nova ronda negociadora a Qatar. Ned Price, portaveu del Departament d’Estat nord-americà, ha advertit els dirigents talibans que aturin l’ofensiva i donin pas a la negociació, sota pena de que es repeteixi un escenari similar al de la primera dècada del present segle, quan van aconseguir fer-se amb el control de gairebé tot el país però es van convertir en un Estat pària no reconegut per cap Govern.