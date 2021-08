Un home de 63 anys va assassinar a trets la seva dona, de 60, a l’habitatge de tots dos a Sevilla i posteriorment es va treure la vida disparant-se al cap, segons va confirmar a Efe la Policia Nacional. El succés es va produir poc després de dos quarts de nou del vespre de dimarts en un habitatge de la barriada sevillana del Cerro del Águila, concretament al carrer Virgilio Mattoni. La dona va ser trobada per una filla que té una perruqueria al mateix carrer, que va anar a casa dels seus pares perquè la seva mare no contestava a les seves trucades ni responia als seus missatges.

El cos de la dona presentava diversos trets, i el de l’home un tret al cap, efectuat amb la mateixa arma usada per assassinar la seva dona, una escopeta de caça. La dona no havia presentat denúncies prèvies per maltractaments. El Jutjat d’Instrucció número 4 de Sevilla s’ha fet càrrec del cas.

Condemna del nou crim

Per la seva banda, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va condemnar l’assassinat i va afirmar que «és necessari acabar amb tot tipus de violència masclista». «Ni s’entén que pugui passar una cosa així ni podem acostumar-nos a que succeeixin fets tan horribles com aquest», va lamentar Moreno al seu compte de Twitter, en què va expressar la seva solidaritat amb aquesta «família que ha quedat destrossada».

Es tracta de l’assassinat per violència de gènere número 31 en el que portem d’any -el sisè a Andalusia- i el 1.109 des que van començar a elaborar-se els registres el 2003.