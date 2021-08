Matrimonis exprés d’adolescents, execucions sumàries, reclutaments obligats, violències arbitràries... Els afganesos que van fugir de les localitats de l’Afganistan que han passat a ser controlades per la insurgència talibana han començat a descriure l’horror viscut durant l’ofensiva, uns relats que han empès ja Michelle Bachelet, relatora especial per als Drets Humans de l’ONU a denunciar l’existència de delictes que equivalen a «crims contra la humanitat».

«Quan es troben dues nenes en una família, en prenen una per obligar-la a casar-se amb un combatent, quan hi ha dos nois, en prenen un per obligar-lo a combatre a les seves files», denuncia Marwa, una dona de 25 anys originària de Taloqan, la cosina de 16 anys de la qual va ser forçada a convertir-se en una esclava sexual. «Estic molt trista; penso sovint en immolar-me», continua el seu relat.

Ira desfermada

Els ciutadans acusats de mantenir lligams amb el Govern són objecte de la ira dels nous amos. «Fa tres dies, els talibans van matar un perruquer perquè pensaven que treballava per al Govern; però només era un perruquer», explica Mirwais Khan Amiri, de 22 anys, acabat d’arribar de Kunduz. «Mataven tothom que havia treballat amb el Govern, fins i tot si va dimitir fa cinc anys», continua. «Els talibans han agafat una de les meves filles pel cap, i com si fos un xai l’han decapitat; no sé si el seu cadàver ha estat enterrat o devorat pels gossos», assenyala Abdulmanan, que ha estat desplaçat de Kunduz.

Ofensiva fulgurant

L’avanç insurgent continua imparable. En les últimes hores, han pres el control de Faizabad, una nova capital de província al nord, després d’intensos combats que van forçar la retirada de les tropes de l’Exèrcit afganès. «Amb la caiguda de Faizabad, tot el nord-est de l’Afganistan es troba ara sota control talibà», assegura a l’agència Reuters Jawad Mujadidi, que és membre del consell de la província de Badajsán, fronterera amb el Pakistan, Tadjikistan i la Xina.

Els talibans controlen ja el 65% de país, en un avanç que sorprèn per la seva rapidesa. I mantenen assetjades altres 11 de les 34 capitals de província del país. A diferència del que va passar en els 90, quan l’avanç talibà es va iniciar al sud i va avançar cap al nord fins que van ser detinguts per l’Aliança del Nord, en aquesta ocasió els anomenats estudiants de l’Alcorà han avançat a les regions del nord, habitades per ètnies com els tadjiks o els uzbeks, tradicionalment hostils, abans de llançar-se a la conquesta de la capital, Kabul. Durant anys, el nord ha estat la regió més tranquil·la del país asiàtic, un lloc on la presència insurgent era mínima.

Els talibans també han pres el control de les fronteres amb el Tadjikistan i Uzbekistan, dues antigues repúbliques soviètiques, generant grans dosis de preocupació al Kremlin. Segons el ministre de Defensa de Rússia, Serguei Xoigu, els talibans han promès a Moscou que no creuarien la frontera. Malgrat això, Rússia manté la seva determinació de fer maniobres militars a la regió per exposar la seva presència.

El Govern està retirant les seves forces dels districtes rurals, més difícils de defensar, i es concentra en els grans nuclis de població. El president del país, Ashraf Ghani, ha viatjat a la localitat de Mazar-i-Sharif, la quarta ciutat del país, per arengar les tropes que defensen la ciutat, en un moment en què els insurgents estrenyen el setge al voltant d’aquesta urbs. El cap de l’Estat busca el suport dels líders regionals, col·loquialment coneguts com a senyors de la guerra, per a garantir la coordinació de l’Exèrcit central amb les milícies locals capitanejades i pagades per ells.