Un rector de Monterosso al Mare, un poblet de 1.400 ànimes enganxat al mar i conegut per ser una de les meravelles de Cinque Terre (a la regió de Ligúria, al nord d’Itàlia), va causar enrenou fa uns dies. En ple debat sobre el passaport sanitari al país, va penjar un pasquí que qüestionava la letalitat del virus SARS-CoV-2 i convidava a no vacunar-se. El pamflet va ser col·locat a la porta d’entrada de la seva església i portava per títol: «COVID19: una dictadura declarada». Alguns fidels es van mostrar molestos i van protestar. Va haver d’intervenir el bisbe local, i el prelat es va acabar emportant una gran reprimenda.

El cas és un dels diversos que, d’una manera o altra, s’han anat coneixent aquest any a Itàlia i reflecteixen les reticències a diferents parts del món dels ultratradicionalistes davant la vacunació massiva. Habitualment molt actius en la defensa de la família tradicional i acèrrims opositors de l’avortament i les unions gais, en l’últim any i mig han desplaçat la seva atenció cap a la crítica contra les mesures anticoronavirus.

Va quedar palès en les més recents protestes a Itàlia contra el passaport COVID, introduït pel Govern de Mario Draghi, durant les quals també es va sentir invocar l’«Esperit Sant» en les consignes contra la mesura.

Iacopo Scaramuzzi, autor de Déu? Al fons a la dreta, un assaig en el qual s’analitza com els populismes de dreta porten anys instrumentalitzant el cristianisme, opina que aquestes polèmiques tenen avui una precisa explicació i utilitat.

Teories de la conspiració

«Per posar l’assumpte en context no cal oblidar que, tot i que han existit sempre, les teories de la conspiració s’han disparat en els últims temps. Han trobat un terreny fèrtil en l’aliança que, en els països de tradició cristiana, s’ha forjat entre els ultres de la política i de la religió», afirma Scaramuzzi.

«És el que ha succeït amb Donald Trump als Estats Units, Matteo Salvini i Giorgia Meloni a Itàlia i Víktor Orban a Hongria», explica. I afegeix que no es pot descartar que el fenomen creixi en el futur, «a mesura que la pandèmia expandeixi la pobresa i la desigualtat».

Una realitat que també ha posat en dubte l’autoritat del Papa, que al desembre va aprovar un pronunciament de la Congregació de la Doctrina de la Fe en la qual s’afirmava que és «moralment acceptable» l’ús de les vacunes contra el virus. Més encara, el Vaticà també va avalar l’ús per a la investigació i producció de les vacunes de cultius cel·lulars (i no teixits, com es va dir en algun moment) provinents de fetus avortats en els anys 60 i 70 del segle passat. Va donar el seu vistiplau sempre que «no estiguin disponibles vacunes èticament irreprotxables».

Ho va justificar en dir que «hi ha un perill greu com la propagació, que pot ser incontenible» del virus, tot i que també va assenyalar que no suposa «legitimar» l’avortament. «La immunització generalitzada de la població serveix per controlar la pandèmia», va destacar el responsable de la Direcció de Salut i Higiene del Vaticà, Andrea Arcangeli.