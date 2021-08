L‘obligació de presentar el certificat COVID-19 per poder entrar en algun local hostaler o d’oci nocturn a Galícia ha quedat anul·lada. El Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) ha aclarit que aquesta norma no té vigència perquè no ha estat autoritzada judicialment. Els magistrats expliquen en dos actes notificats ahir que la Xunta només va remetre les mesures restrictives per contenir el virus, recollides en l’ordre del 21 de juliol, però no el requeriment d’acreditar un test negatiu o el document de vacunació per accedir a l’interior d’establiments d’hostaleria i restauració, establert en l’ordre del 22 de juliol. Aquest punt mai va arribar a ser validat pel TSXG, fet pel qual no era aplicable.

«Aquesta actuació anòmala per part de la Xunta va induir a confusió», va explicar en una nota l’alt tribunal. Aquest va denegar, la setmana passada, la mesura cautelaríssima sol·licitada per l’Associació d’Empresaris de Lugo Monumental perquè se suspengués l’obligació de presentar aquest certificat, precisament, per no tenir vigència. Contra aquestes actuacions, que desestimen la sol·licitud de l’Associació Liberum i dels hostalers de Santiago no es pot presentar recurs.

L’ús del certificat COVID-19 ha dividit les autonomies i ha generat gran polèmica. Mentre que la Xunta el va incloure en el seu nou paquet de mesures per contenir el virus, els tribunals superiors de Canàries, Andalusia i Cantàbria l’han tombat. El mateix Govern central no es va mostrar favorable a la seva imposició, ja que la informació relativa a la salut entronca amb el dret a la intimitat. Carolina Darias puntualitzava que el document va ser avalat pel Parlament Europeu exclusivament per facilitar «la mobilitat segura» de la població entre els països membres, però que les autonomies podien aplicar les mesures que consideressin sempre que rebessin suport judicial i dins les seves competències.

El certificat COVID-19 acredita que el seu titular ha rebut la pauta de vacunació completa, que compta amb un test COVID-19 amb resultat negatiu en les últimes 72 hores o que ha superat el virus en els últims sis mesos.

En un altre ordre de coses, un nou estudi realitzat al Japó, que encara no ha estat revisat per altres experts, ha analitzat mostres de sang de 378 treballadors sanitaris d’entre 32 i 54 anys que havien rebut la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 tres mesos abans.

Segons l’estudi, publicat provisionalment a la base de dades mèdica «medRxiv», els investigadors van descobrir inicialment que els nivells d’anticossos eren més baixos en els individus de més edat, el que s’ha constatat en estudis anteriors. Però després d’ajustar l’edat, l’equip va descobrir que els únics factors de risc que conduïen a uns anticossos més baixos eren ser home i tenir l’hàbit de fumar.

Taxa de tabaquisme

Els autors de l’estudi especulen amb que la diferència en els anticossos més baixos entre els sexes biològics podria estar relacionada amb el fet que la taxa de tabaquisme era el doble entre els homes que entre les dones. També van descobrir que els exfumadors no van veure una reducció similar dels anticossos, concloent que «deixar de fumar abans de la vacunació pot millorar l’eficàcia individual de la vacuna de Pfizer».

Els autors de l’estudi puntualitzen, però, que les dades preliminars no són prou fortes i creuen que seria necessari realitzar més investigacions abans de poder treure conclusions sòlides.