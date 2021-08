La Policia Nacional va posar al matí d’ahir a disposició de l’Audiència Nacional Joost Knevel, suposat terrorista holandès que les autoritats del seu país buscaven acusat d’haver participat en una cadena d’amenaces de mort a diverses autoritats sanitàries de gestió de la pandèmia.

Van localitzar Knevel agents de la Brigada d’Informació de la Policia a València, en una operació coordinada per la Comissaria General d’Informació. El detingut s’amagava a la localitat de Gandia, després d’haver estat posat en crida i cerca per la justícia neerlandesa.

Amb dos col·laboradors, Micha Kat i Wouter Raatgever, formava un grup al qual la premsa d’Holanda qualifica de «banda de la teoria de la conspiració». Al llarg del primer any de pandèmia, difonien a gran nombre de seguidors a les xarxes socials missatges desestabilitzadors contra les autoritats del país i donant com a falses les recomanacions sanitària contra la COVID. El grup, informen fonts policials, estava lligat a la corrent negacionista, la mateixa que a països de nord d’Europa ha adquirit alguns perfils violents al carrer, després d’un ràpid cultiu a internet.

L’objectiu més assenyalat de Knevel va ser el director de l’Institut Estatal per al Control d’Infeccions i del Medí Ambient (RIVM) d’Holanda, Jaap Van Dissel, a qui el seu grup de negacionistes deia desitjar «una explosió». Durant mesos el van relacionar amb una «xarxa satànica» de pederàstia, fins que la justícia els va ordenar sota advertència de presó deixar d’injuriar el Fernando Simón d’Holanda.

Sobre el relat d’aquesta xarxa, havien esvalotat -i després terroritzat- durany la pandèmia la localitat holandesa de Bodegraven, en el cementiri de la qual deien que s’enterraven nens víctimes de la trama. En el mateix cementiri van deixar una de les seves amenaces de mort, aquest cop contra l’alcalde de Bodegraven, per concedir un premi a Van Dissel.

Contra Joost Knevel hi havia una ordre europea de detenció de la justícia holandesa, i ara serà l’Audiència Nacional la que ha de tramitar l’extradició del detingut. El negacionisme violent va arribar a ser un seriós problema d’ordre públic a països com Holanda, Dinamarca i Alemanya, on uns anomenats «homes de negre» provocaven aldarulls al carrer en participar a protestes civils contra les ordres de confinament recomanades per les autoritats sanitàries.

A finals de gener, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam i la Haia van ser escenari de protestes incendiàries contra el toc de queda. El govern holandès havia dimitit per les crítiques rebudes a la seva gestió de la pandèmia, i nombrosos joves cremaven mobiliari urbà a les nits moguts pels missatges de grups com el del negacionista detingut ara.