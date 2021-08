L’Administració de Medicaments i Aliments (FDA) va anunciar ahir que autoritza una tercera dosi de la vacuna per a les persones amb sistemes immunitaris debilitats en un esforç per protegir-los millor a mesura que la variant delta es propaga per la nació. Va ignorar així l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que va demanar una moratòria mundial per a la tercera injecció, almenys fins a setembre, per arribar al 10% de la població de cada país del món immunitzada.

«Després d’una revisió exhaustiva de les dades disponibles, la FDA ha determinat que aquest grup petit i vulnerable pot beneficiar-se d’una tercera dosi de les vacunes Pfizer-Biontech o Moderna», va assenyalar l’organització en un tuit.

Per ara, les persones que podran posar el braç per rebre una tercera injecció de les vacunes Pfizer-Biontech i Moderna són les entre 3 i 9 milions que tenen el sistema immunològic debilitat, ja sigui a causa d’una malaltia o als medicaments que prenen. Un grup assessor dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) es va reunir ahir per discutir l’administració de dosis de reforç.

La comissionada interina de la FDA, Janet Woodcock, va assenyalar que el país ha entrat «en una altra onada de la pandèmia», tot afegint que l’administració és «especialment conscient que les persones immunodeprimides estan en un risc particular de patir malalties greus». Des de fa mesos, es poden vacunar els majors de 12 anys, però, segons les últimes dades oficials, només el 50,3% de la societat ha rebut la pauta completa.

Tercera dosi per a tothom

Aquest és el primer pas abans que la tercera dosi arribi a tots els braços. El principal epidemiòleg de la Casa Blanca, Anthony Fauci, va assenyalar dijous que és probable que eventualment tothom hagi de rebre una dosi de reforç. «Ja estem començant a veure les indicacions d’alguna disminució» en la durabilitat de les vacunes, va explicar l’expert al programa de la CBS This Morning.

No obstant això, també va assenyalar que no és probable que això passi en un futur proper, ja que per ara la prioritat, per exemple, la tenen les persones amb trasplantaments d’òrgans o que estiguin rebent tractaments contra el càncer.

Així mateix, va assenyalar que és recomanable que la vacuna extra ha de ser la mateixa que ja s’ha rebut, Pfizer-Biontech i Moderna, ja que la tercera vacuna aprovada als EUA, Johnson & Johnson, és d’una sola dosi.