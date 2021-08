Vacunar els nens. Això és el que ha demanat Annamaria Staiano, presidenta de la Societat Italiana de Pediatria i professora de la Universitat Frederic II de Nàpols, que ha considerat que cal inocular «els més petits» la vacuna contra la Sars-COV-2 «el més aviat possible», segons va assegurar en una entrevista publicada ahir pel diari romà Il Messaggero.

«El nombre de nens que es contagien no està creixent només als Estats Units, sinó també a casa nostra», va afirmar Staiano, en referència a la petició de la American Academy of Paediatrics, que recentment ha fet una recomanació similar. «Hem de protegir-los amb la vacuna. Només així podran tornar a l’escola amb total seguretat», va considerar.

Staiano va justificar la seva postura amb els números, en un moment en què a Itàlia hi ha preocupació per la propagació de la variant Delta. A Itàlia, «la taxa de positivitat infantil és del 5,5%, i en la franja d’edat 0-9 anys hi ha hagut 14 morts», va argumentar.

No tots, però, opinen de la mateixa manera. Francesco Vaia, director de l’Institut de Malalties Infeccioses Lazzaro Spallanzani de Roma, va dir que «els casos de contagis greus entre els nens són estadísticament irrellevants».