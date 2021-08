L’avanç dels talibans a l’Afganistan prossegueix imparable, posant literalment contra les cordes el Govern afganès de Ashraf Ghani avalat pels EUA. Portaveus del moviment insurgent van anunciar ahir que les seves tropes s’havien fet amb el control de Kandahar i Herat, la segona i tercera ciutat de l’Afganistan en termes de població, conquestes que se sumen a les recents caigudes de Lashkargá i Qala i Naw, capitals de les províncies de Helmand i Badghis, respectivament. En aquest sentit, el Govern repatriarà els ciutadans espanyols que es troben a l’Afganistan, el personal diplomàtic a Kabul i aquells afganesos i les seves famílies que han treballat amb els militars i cooperants d’Espanya al país asiàtic, així com no descarta l’evacuació de l’ambaixada.

En total, prop de la meitat de les capitals de província afganeses es troben ja en mans dels insurgents, limitant la presència de l’Executiu afganès a les grans urbs a la capital, Kabul, Mazar-i-Sharif, prop de la frontera amb l’Uzbekistan , i Jalalabad, propera al Pakistan.

Sobre Herat, capital de l’«estratègica» província homònima, els portaveus insurgents van explicar que s’han fet del tot amb les principals seus administratives i policials, fruit d’una «rendició» que va arribar després d’hores d’intensos combats. La derrota és tan greu que fins i tot els atacants van aconseguir detenir Ismail Khan, senyor de la guerra local i influent cap a la zona que comptava fins i tot amb la seva milícia privada. La conquesta de la localitat va ser confirmada pel legislador afganès Semin Barekzai, així com testimonis, forçant la fugida de diversos funcionaris.

Oficines clau desallotjades

A Kandahar, la segona ciutat de l’Afganistan, els insurgents donen per concloses les operacions després de fer-se amb el control de les principals seus governamentals i centres neuràlgics. «Durant l’operació de conquesta, l’oficina del governador, la caserna de la policia i molts altres centres a la ciutat de Kandahar han estat recuperats de l’enemic», va dir un portaveu.

Així mateix, els legisladors Gul Ahmad Kamin i Arif Noorzai, que representen la província al Parlament afganès, van confirmar que totes les forces governamentals van evacuar les oficines clau del Govern a la zona.

El portaveu talibà Qari Mohammad Iussef Ahmadi va fer balanç de les conquestes dels últims dies: segons les seves dades, en total «vuit» és el nombre de províncies ocupades, si bé les capitals serien una quinzena. Iussef Ahmadi va aprofitar l’ocasió per instar les forces afganeses a «posar fi a la resistència inútil com més aviat millor».

Amb el ràpid deteriorament de la situació de seguretat, comencen a debatre’s i fer-se públics plans d’evacuació. El Pentàgon va anunciar l’enviament de 3.000 soldats al país asiàtic per ser desplegats a l’aeroport de Kabul i protegir la imminent evacuació de personal diplomàtic; el Regne Unit i Canadà, per la seva banda, van anunciar mesures similars de desplegament militar també per garantir la retirada dels seus funcionaris presents a la capital afganesa.