Almenys 29 persones van perdre la vida ahir com a conseqüència d’un fort terratrèmol, de magnitud 7,2 a l’escala de Richter, que va sacsejar l’oest d’Haití. Segons va informar el Servei Geològic dels Estats Units (USGS), l’epicentre del sisme es va situar a uns 8 quilòmetres de la ciutat de Petit Trou de Nippes, a una profunditat de 10 quilòmetres. El mateix organisme va considerar «probable» que el terratrèmol deixi «un alt nombre de víctimes», a més de danys materials «significatius».

Segons Jerry Chandler, director de Protecció Civil a Haití, 17 dels morts van ser comptabilitzats al departament de Grand-Anse, nou a la ciutat de Cayes i tres al departament de Nippes. Al menys dos dels morts són nens de set i nou anys d’edat. La premsa local va informar sobre importants danys a les localitats de Sant-Louis du Sud, Les Cayes i Jérémie. L’hospital de Les Cayes va rebre una gran quantitat de ferits.

Diverses rèpliques

«Moltes cases estan destruïdes, hi ha morts i alguns estan a l’hospital», va assegurar Christella Saint Hilaire, que viu a prop de l’epicentre. «Tothom està ara al carrer i les rèpliques segueixen produint-se», va afegir. «Hi ha morts, puc confirmar-ho, però encara no tinc la xifra exacta», va informar Jerry Chandler, director de l’agència de protecció civil del país. Per part seva, el primer ministre haitià, Ariel Henry, va qualificar la situació posterior al terratrèmol de «dramàtica» i va fer una crida «a l’esperit de solidaritat i compromís de tots els haitians» per poder afrontar «aquesta dramàtica situació».