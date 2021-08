Superada l’etapa dels indults i consolidat el procés de vacunació, Pedro Sánchez tornarà al setembre amb una prioritat: aprovar els pressupostos generals de l’Estat de 2022, que li permetran arribar fins a finals de l’any següent i esgotar la legislatura. El lliurament de les milionàries partides de fons europeus per superar la pandèmia facilita la negociació amb els seus socis d’investidura, ja que podrà seguir fent polítiques expansives de despesa social. Ciutadans s’ha descartat de l’equació després de la concessió de les mesures de gràcia.

L’acord amb la Generalitat per ampliar l’aeroport del Prat i la falta de reacció de Sánchez davant la pujada del preu de la llum han provocat les crítiques d’Unides Podem a escasses dues setmanes de seure amb l’Executiu a estudiar els comptes públics, encara que els xocs no han estat tan forts com abans entre les vacances d’agost i l’absència de Pablo Iglesias.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i el secretari d’Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, ja van tenir a finals de juliol la primera reunió per elaborar els comptes. Com van fer l’any anterior, dissenyaran els Pressupostos al si de l’Executiu i després els obriran a la resta de grups parlamentaris.

Amb els fonaments preparats (el sostre d’agost es va aprovar en 196.142 milions, inclosos 26.355 de fons europeus, i el dèficit marcat per al 2022 en el 5% del PIB), la vicepresidenta segona, ministra de Treball i líder de la coalició de Unides Podem , Yolanda Díaz, ja té preparada la llista de reclamacions imperioses. Díaz ha deixat clar que cal regular per llei els lloguers (el PSOE és partidari d’incentivar fiscalment els arrendadors, una cosa que rebutgen els morats), derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy (Podem la vol tombar sencera i el PSOE, de manera parcial), apujar el salari mínim (una cosa ja acceptada per Sánchez) i incloure la reforma fiscal ja en els comptes.

Sobre aquest últim assumpte, Montero ja ha avisat Díaz que l’executiu esperarà a tenir l’informe de la comissió d’experts que ha encarregat per al pròxim febrer i que el canvi global no estarà a punt per a aquests comptes, tot i que confia a introduir «algunes» de les recomanacions preliminars que li facin.

La ministra ha demanat a 17 especialistes en tributs que adaptin el sistema espanyol «als reptes del segle XXI» i en el seu pla està que s’hagin d’apujar els impostos de societats, patrimoni, successions i donacions i afrontar la fiscalitat mediambiental.

L’«harmonització» fiscal

ERC va dir al novembre passat que el Govern s’havia compromès a «harmonitzar» els impostos que algunes comunitats del PP tenen amb bonificacions gairebé totals. Els republicans, amb el suport d’alguns barons del PSOE, ressuscitaran l’assumpte i com a ariet de les autonomies conservadores es trobaran Isabel Díaz Ayuso a Madrid. No obstant això, aquesta «harmonització», segons fonts de Govern, a més d’en la reforma fiscal global també caldrà introduir-la al model de finançament autonòmic, caducat des de 2014.

Sánchez té de cara una negociació que es planteja ja directament amb el bloc progressista, el mateix que ha donat suport als indults, sense gestos de complicitat forçats a Cs. Segons fonts de l’Executiu, el president vol repetir o superar l’ampli suport aconseguit per als Pressupostos d’aquest any, quan va reunir 189 sís al Congrés: als de el grup socialista (120) i de Unides Podem (35) es van sumar els d’ERC (13), PNB (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Més País (2), Compromís (1), Nova Canàries (1), PRC (1) i Terol Existeix (1).

La resta dels diputats (PP, Vox, Cs, Junts, BNG i la CUP) li van donar un no que és improbable que variï aquesta vegada excepte en el cas de la formació dels posconvergents.