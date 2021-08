«A qui volen intimidar?». El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va confirmar la seva aposta de fanfarró després d’una setmana de successives ensopegades. El líder ultradretà brasiler no accepta més límits que els de la seva pròpia verborrea. La pregunta que va llançar de manera busca-raons dijous passat va suscitar altres interrogants al Brasil: fins on tensarà la corda el capità retirat en un moment en que decreixen les seves probabilitats de ser reelegit i es manté latent l’amenaça del judici polític?

Bolsonaro va patir una sonora derrota a la Cambra de Diputats. El projecte que buscava eradicar el vot electrònic, vigent des de 1996, no va comptar amb els avals suficients per a ser debatut. El president havia fet una encesa defensa de la tornada de la papereta, a punt d’amenaçar amb el millor estil de Donald Trump amb la suspensió de les eleccions presidencials d’octubre de 2022, que afronta des d’una posició desfavorable.

Desfilada militar

Per pressionar els legisladors va arribar a promoure una desfilada militar als voltants del Congrés. Els simpatitzants del Govern van saludar el pas dels vehicles blindats amb consignes favorables a una intervenció castrense en els assumptes de país.

La bravata ha provocat per ara l’efecte contrari. Dies després, el magistrat del Tribunal Suprem Alexandre de Moraes va acceptar una petició del Tribunal Superior Electoral (TSE) perquè s’investigui Bolsonaro per la suposada filtració de dades sensibles sobre l’actuació de la policial federal contra el presumpte atac d’uns hackers contra el sistema informàtic electoral l’any 2018. El president brasiler és investigat també per propagar fake news sobre fraus a les urnes electròniques.

Alguns analistes creuen que les decisions dels tribunals estan destinades a minar les possibilitats del capità retirat de mantenir-se a la presidència més enllà de l’any vinent. Ningú espera per ara sentències en contra seva, motiu pel qual es considera poc probable que el president brasiler abandoni la seva actitud altisonant.

De fet, el primer que va fer en conèixer la resolució del TSE va ser reivindicar el «poder moderador» de les Forces Armades. Per part seva, va dir tenir la certesa que compta amb el suport dels uniformats per prendre mesures «pel bé de la nació».

Brasil, va reiterar, té per primera vegada un Govern «que creu en Déu, respecta els militars, defensa la família i li deu lleialtat al seu poble». Bolsonaro no ha dubtat a cogovernar en la pràctica amb la institució castrense. Més de 6.000 homes d’uniforme han assumit càrrecs d’importància, entre ells ministeris, agències reguladores i empreses estatals. Fins i tot es van ocupar, d’una manera desastrosa, del combat contra la COVID-19, que ha matat prop de 570.000 persones. La política sanitària està en aquest moment sota la investigació del Parlament. La correlació de forces pot obrir en qualsevol moment el camí de l’impeachment de Bolsonaro.

Compra de voluntats

Per ara, el president ha allunyat aquest horitzó amb la compra de voluntats de polítics centristes. Però el seu principal escut, insisteix, són els militars. «Es refereix a ells com si fossin la seva propietat», va assenyalar la revista Carta Capital. Miriam Leitão, columnista del diari carioca O Globo, sosté, però, que el front castrense no li dona suport de manera unànime. «Personal militar actiu i enfocat en el seu paper institucional denuncia interlocutors que se senten assetjats pel president per a participar en actes que donen la impressió que les Forces Armades li donaran suport en el seu projecte polític».

La trama política no estaria completa sense l’expresident Luiz Inácio Lula da Silva. El líder del Partit dels Treballadors (PT), favorit en les enquestes de cara a les presidencials, disputa una sigilosa partida d’escacs de cara al 2022. D’una banda, adverteixen alguns analistes, es veu obligat a mostrar intransigència davant de Bolsonaro. Però, alhora, estableix ponts amb els sectors moderats i intenta obrir ponts amb el sector castrense.