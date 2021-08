La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha fet una crida a l'ONU, la Unió Europea i l'OTAN perquè defensin els ciutadans afganesos «i d'una manera especial les dones» després que els talibans hagin ocupat Kabul i controlin ja la pràctica totalitat del país. En una declaració d'aquest dilluns, Borràs ha alertat que hi ha en risc «la llibertat, la vida i drets fonamentals com el de l'educació» i ha criticat la «passivitat de la comunitat internacional» davant del «fonamentalisme religiós que no reconeix ni respecta els drets humans fonamentals i que s'ha caracteritzat per una misogínia del tot inacceptable» que encarnen els talibans. També ha expressat la «solidaritat» del Parlament de Catalunya amb el poble afganès.

El PP demana la compareixença del ministre d'Exteriors per la victòria dels talibans a l'Afganistan

El PP ha demanat la compareixença del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, al Congrés per la victòria dels talibans a l'Afganistan i també ha exigit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, informi per telèfon al líder del partit, Pablo Casado, de la situació. En una entrevista aquest dilluns a Onda Cero, la vicesecretària de Política Social del PP, Ana Pastor, ha reclamat la «immediata repatriació» del personal diplomàtic espanyol que hi ha a l'Afganistan així com als afganesos que han col·laborat amb Espanya. En una piulada a Twitter, Casado ha lamentat que la victòria dels talibans és «una greu derrota per als aliats occidentals contra el terrorisme islàmic i a favor dels drets humans, sobretot de les dones». «Sánchez ha d'informar el Congrés del replegament i la posició d'Espanya com faran avui Merkel i Johnson», ha dit.

Cs diu que Catalunya i Espanya «evidentment» han d'acollir refugiats afganesos i demana un «discurs únic» dins la UE

La diputada de Ciutadans al Parlament Anna Grau ha expressat aquest dilluns que espera que «Catalunya, Espanya i tota Europa» aculli refugiats afganesos després que els talibans hagin pres el control de la capital, Kabul, i centenars de ciutadans intentin fugir del país asiàtic. «Penso que ens hem de fer responsables i evidentment acollir refugiats», ha afirmat en una entrevista a l'ACN. Grau ha valorat que les crisis de refugiats «posen a prova» la «coherència» i la «generositat» dels països de la Unió Europea, i per això ha demanat que sigui «un bloc monolític». «La millor aportació que podem fer ara com a govern espanyol és procurar que Europa tingui un discurs únic i a l'alçada dels valors europeus», ha afegit.

Tanmateix, la diputada liberal ha admès que davant les crisis de refugiats «una cosa és la llengua i l'altra els fets», ja que «tothom s'omple la boca de bonics discursos», però llavors sorgeixen problemes perquè s'han de «mobilitzar recursos» en un context d'austeritat. «Anem a un món global on les fronteres són més ètiques que geogràfiques», ha reflexionat Grau, i ha comparat la situació actual amb la de la Guerra de l'Iraq, on ha assegurat que els Estats Units van «deixar tirats de mala manera» professionals iraquians que havien col·laborat amb l'exèrcit nord-americà. «Allò va ser una vergonya brutal», ha insistit.