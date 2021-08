La Formació Professional pot esdevenir una de les eines principals per al desenvolupament dels nous sectors productius de l’economia verda, digital i inclusiva que promou la Unió Europea. I pot i ha també ajudar a superar aquesta paradoxa de la nostra economia, que no aconsegueix crear suficients llocs de treball de qualitat per als joves i al mateix temps té sectors productius amb dificultats per completar les seves plantilles per manca de professionals amb la qualificació específica que necessiten les empreses.

Perquè això passi, cal una profunda modernització de la nostra FP. Això és el que el Govern d’Espanya fa des de 2018, quan es va iniciar un procés de canvi que Pedro Sánchez ha definit com una autèntica «revolució silenciosa» en la Formació Professional. Aquesta nova Formació Professional s’ha convertit més en una de les iniciatives estratègiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per la seva capacitat per ajudar en aquesta transformació del nostre sistema productiu que Espanya necessita i Europa ens exigeix a canvi del seu finançament. Gràcies a aquest mecanisme, la Formació Professional compta amb una inversió de 2.200 milions d’euros per realitzar aquesta profunda actualització.

Per a l’any 2025 el 49% dels llocs de treball a Espanya requeriran un nivell mitjà de qualificació, del qual ara només disposa un 25% de la població activa. Si al costat d’aquesta dada considerem les altes taxes d’atur juvenil a casa nostra (un 38% dels menors de 25 anys), podem concloure que ens trobem davant un moment idoni perquè la Formació Professional doni el gran salt endavant que es venia reclamant des de fa molt de temps.

En el full de ruta que vam seguir des del Ministeri d’Educació i Formació Professional per assolir aquest objectiu, un pas decisiu serà l’aprovació abans del final de 2021 de la nova llei que regularà l’FP. El text estableix una oferta única, modular i flexible de Formació Professional dirigida per primera vegada a estudiants i treballadors (tant ocupats com desocupats), ordenada en itineraris que permeten la progressió a través de cinc graus ascendents. Aquesta nova estructura permetrà l’accés a tot un seguit de formacions de diferent durada i volum d’aprenentatges que es poden acumular i acreditable, i permetrà a cada persona dissenyar el seu propi itinerari formatiu en funció de les seves necessitats i circumstàncies vitals.

Apostem per un model dual actualitzat i adaptat a la idiosincràsia de cada centre de Formació Professional i de cada empresa, que permeti als estudiants conèixer i familiaritzar-se amb el centre de treball des de pràcticament l’inici de la formació. I creiem en un model íntimament connectat amb la realitat empresarial de l’entorn més proper, contemplant les necessitats formatives de cada territori, en estreta col·laboració amb les comunitats autònomes.

El canvi ja s’ha iniciat. S’han posat en marxa deu noves titulacions i quinze cursos d’especialització. S’han renovat el 60% de les qualificacions professionals. Es van crear 60.000 noves places al curs 20-21 i està previst arribar a les 200.000 en els propers quatre anys.

Com reflecteixen les sol·licituds d’admissió presentades per al curs que començarà al setembre, hi ha un enorme interès per part dels joves per orientar el seu futur professional a través de l’FP. En els últims quatre cursos el nombre d’alumnes en FP a tot Espanya s’ha incrementat en un 19,5% arribant a la xifra total de 974.445 estudiants.

Aquesta demanda creixent confirma que la imatge de l’FP està canviant per al conjunt de la societat, el que assegura una part de l’èxit del canvi de model que propugnem. L’altra part ens exigeix a les administracions públiques -tant la central com les autonòmiques- celeritat i coordinació per poder respondre a la intensa demanda social i empresarial.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional està col·laborant amb les comunitats autònomes per atendre aquest il·lusionant interès dels estudiants per les oportunitats que els ofereix la nova FP. Per a això, estem disposats a fer un esforç econòmic addicional als 375 milions d’euros previstos en el Pla de Modernització per crear en quatre anys les esmentades 200.000 noves places. És una cosa que discutirem i acordarem amb les CCAA, ja que són elles les que tenen la competència de planificació i gestió de l’oferta de places.

Per al Govern d’Espanya es tracta d’una prioritat estratègica com a palanca del procés de recuperació de la nostra economia. Comptem a més amb finançament suficient gràcies als fons europeus i tres anys de treballs previs que donen profunditat i solvència a aquesta reforma de la Formació Professional. La nostra ambició és ser capaços d’aconseguir un veritable pacte d’Estat, tant a nivell parlamentari com territorial i amb els agents socials, i per això oferim a totes les parts interessades una voluntat plena de diàleg i d’acord per millorar aquesta nova Formació Professional, que Espanya necessita amb urgència com a part d’aquest futur esperançador que els devem als nostres joves.