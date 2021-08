La Fiscalia de Granada ha sol·licitat tres anys i mig de presó per al treballador d’una estació de servei acusat d’agafar diners de la caixa gairebé cada dia durant un any i mig, amb el que va aconseguir finalment més de 120.000 euros. Segons l’escrit d’acusació presentat pel Ministeri Públic, al qual ha tingut accés Efe, l’acusat José Miguel M.P. treballava en una estació de servei situada a l’A-44, al municipi de Villanueva (Granada).

Com a encarregat, tenia un codi que li permetia utilitzar un sistema de pagament virtual de l’empresa, que permet al client comprar una butlleta que serveix per adquirir béns o serveis per internet sense que sigui necessari identificar-se. L’acusat podia utilitzar aquest sistema de pagament i la seva clau per ficar a caixa els diners del client, donar-li la còpia de la butlleta amb un número pin i quadrar els comptes.

Segons la Fiscalia, l’acusat va aprofitar les opcions d’aquest sistema per a «gairebé cada dia» de treball compresos entre gener de 2016 i març de 2018 apoderar-se de diners dels clients. El processat es quedava per al seu ús personal amb els diners en efectiu que li lliuraven a canvi d’aquests bitllets, i no deixava còpia a la caixa registradora per simular que aquesta transacció no s’havia produït.

A més, es va apoderar de bitllets per fer compres per internet i generar un perjudici econòmic a l’empresa per a la qual treballava de més de 120.000 euros. La Fiscalia ha qualificat els fets com un delicte continuat d’apropiació indeguda atenuat perquè el processat va lliurar al jutjat 2.200 euros per reparar el dany ocasionat, i ha sol·licitat una condemna de tres anys i mig de presó i el pagament de 4.140 euros de multa.