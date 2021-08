L'Alt Representant d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, ha dit aquest dimarts que la UE ha de parlar amb els talibans perquè "han guanyat la guerra". L'objectiu és, al seu entendre, evitar una catàstrofe humanitària i ha defensat que no és un "reconeixement oficial" perquè estaran "molt" atents amb les "obligacions internacionals".

En una roda de premsa posterior a la reunió dels ministres d'Assumptes Exteriors dels 27, Borrell ha defensat que la prioritat ara és garantir l'evacuació en condicions màximes de seguretat per als ciutadans europeus al país i dels treballadors que hi han col·laborat "si volen deixar el país". "No els podem abandonar", ha advertit.