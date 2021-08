El mul·là Baradar Akhund, cap de l’oficina política dels talibans a Qatar, ha declarat el final de la guerra de l’Afganistan amb la victòria dels insurgents, un assoliment inesperat per la seva rapidesa i que es va completar aquest diumenge amb la fugida del president, Ashraf Ghani, i la presa de Kabul.

«Hem assolit una victòria que no s’esperava [...] hem de mostrar humilitat davant Al·là», va dir en un missatge en vídeo l’ex-número dos dels talibans en la primera declaració pública d’un líder insurgent després de la conquesta del país.

El primer dia a l’Afganistan sota control talibà des de la invasió nord-americana el 2001, Baradar es va referir a aquest com «el moment de la prova». «Ara es tracta de com servim i protegim la nostra gent, i de com assegurem el seu futur, per oferir una bona vida el millor que puguem», va afegir.

«L’Emirat Islàmic (com s’autodenominen els talibans) ha ordenat als seus mujahidins i una vegada més reitera que ningú pot entrar a la casa de ningú sense permís. La vida, la propietat i l’honor de ningú seran danyats, aquests han de ser protegits pels mujahidins», va dir, per la seva banda, a Twitter el portaveu talibà Suhail Saheen.

Un altre portaveu talibà, Mohammad Naeem, va assegurar en una entrevista a la cadena Al Jazeera TV que els talibans no volen viure aïllats i va expressar la seva voluntat de tenir relacions pacífiques amb la comunitat internacional.

Davant la preocupació internacional pels drets de les dones i minories, Naeem va assenyalar que els talibans respecten aquests drets dins de la Xaria.

«Tenim el que volíem, que és la llibertat del nostre país i la independència. No permetrem que ningú utilitzi la nostra terra contra ningú, i no volem danyar ningú», va afegir Naeem, que creu que les forces estrangeres no tornaran: «No creiem que repeteixin la seva fallida experiència a l’Afganistan una altra vegada».

Caos a l’aeroport de Kabul

Mitjans locals van difondre ahir imatges dramàtiques de milers de persones a l’aeroport de Kabul intentat fugir del país, malgrat la cancel·lació de la majoria dels vols comercials i les restriccions. L’Ambaixada dels Estats Units a Kabul va reiterar aquest dilluns l’alerta als seus ciutadans, i persones esperant per la repatriació, de no acostar-se a l’aeroport a causa de la fràgil seguretat, fins que siguin cridats per atendre el seu vol.

El col·lapse del país s’ha produït en qüestió de setmanes, després que al maig les forces dels Estats Units i de l’OTAN comencessin la fase final de la retirada, entregant totes les seves bases militars als afganesos.

Els Estats Units va assegurar diumenge que prendran les regnes del control del trànsit aeri a l'aeroport de Kabul, a l’Afganistan, per facilitar les seves evacuacions i les dels seus aliats, i va prometre que accelerarà la sortida de milers d'afganesos que van ajudar a les seves tropes durant la guerra.

En un comunicat conjunt, el Pentàgon i el Departament d'Estat van indicar que estan prenent una sèrie de mesures per assegurar la seguretat de l’aeroport internacional de Kabul, amb la finalitat de «permetre la sortida segura del personal nord-americà i dels seus aliats de l’Afganistan, en avions civils i militars».

6.000 tropes a l’aeroport

«Al llarg de les pròximes 48 hores, haurem expandit la nostra presència de seguretat a gairebé 6.000 tropes, amb una missió centrada únicament a facilitar aquests esforços, i prendrem les regnes del control de trànsit aeri» a l’aeroport, van assenyalar.

Els Estats Units prenen el control del trànsit aeri de l’aeroport de Kabul

L’objectiu és evacuar el seu personal i «altres ciutadans afganesos vulnerables»

EFE. washington