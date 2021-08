El conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, va assenyalar aquest dilluns que l’incendi declarat dissabte entre els municipis avilesos de Navalacruz i Cepeda de la Mora ha arrasat fins al migdia de dilluns «no menys de 12.000 hectàrees».

Suárez-Quiñones, que va anar fins al Lloc de Comandament Avançat (PMA) situat a Tornadizos d'Àvila, al costat del delegat de Govern en la Comunitat, Javier Izquierdo, va assegurar, que si no canvia la situació, es preveu l’«estabilització general del perímetre», d’uns 80 quilòmetres, «en les pròximes hores», encara que això no significa el control del foc.

Aquest incendi es va declarar a les 10.44 del matí de dissabte passat entre Navalacruz i Cepeda de la Mora, a l'altura de quilòmetre 38 de la N-502 (Àvila-Còrdova), on va començar a cremar un cotxe, i des d'aquest punt les flames es van estendre cap a la muntanya propera, causant l'incendi més greu d'aquest cap de setmana a Espanya.

Aquesta situació, agreujada per les altíssimes temperatures, un vent calmant i la pràctica absència d'humitat, van contribuir a la ràpida expansió d'unes flames que van provocar l'evacuació de prop de 1.000 persones de vuit nuclis de població de tres municipis. El conseller va assenyalar que des de la Junta no «precipitaran al reallotjament» fins que no hi hagi una «absoluta i total seguretat» que la població d'aquestes localitats no corre perill.

El delegat de Govern a Castella i Lleó va assenyalar als periodistes que en l’actualitat treballa a la zona un dispositiu de 1.000 persones, de les quals 400 són mitjans de l'Estat, 303 de la Unitat Militar d'Emergències (UME).