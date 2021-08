Estats Units planeja anunciar que gairebé tots els seus ciutadans hauran de rebre una dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 vuit mesos després d'haver estat immunitzats, en una nova fase de la campanya de vacunació que podria començar a mitjans de setembre, segons The New York Times i The Washington Post.

Els dos diaris, que citen a funcionaris familiaritzats amb la decisió que ha pres el Govern, apunten que l'anunci oficial podria produir-se aquesta mateixa setmana.

El Govern de Joe Biden ha arribat a la conclusió que cal una dosi de reforç per evitar que hi hagi una pèrdua d'immunitat i per frenar la variant delta de la covid-19, que és més contagiosa i que ha provocat un augment de contagis i hospitalitzacions.

Abans que es comenci a administrar, la dosi de reforç ha de rebre l'aval de l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA, en anglès), l'agència governamental que s'encarrega d'aprovar l'ús de nous fàrmacs, vacunes i altres productes relacionats amb la salut pública.

La idea és que els nord-americans rebin una dosi de reforç vuit mesos després d'haver completat la seva pauta de vacunació.