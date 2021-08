Diverses desenes d'incendis romanen actius al sud d'Itàlia i preocupen actualment els focs a la zona de l'Aspromonte, a la regió de Calàbria, mentre que segueix vigent l'estat d'alarma davant l'onada de calor per la qual s'esperen temperatures per sobre dels 40 graus.

Aquest dilluns van arribar més de 900 peticions d'intervenció aèria a causa d'incendis a el Centre d'Operacions Aèries Centre d'Operacions Aèries Unificades del Departament de Protecció Civil, segons va informar l'organisme.

«En aquest moment, el fenomen dels incendis forestals se sent especialment a les regions de sud i especialment a Pulla, Calàbria i Sicília, que es veuen afectades per fortes onades de calor com està succeint a la veïna Grècia. Hi ha al voltant de 70 incendis en curs, especialment en aquestes tres regions», va explicar el coronel Marco Di Fonzo, comandant de la Unitat d’Informació de Protecció contra Incendis Forestals dels Carrabiners.

Di Fonzo va advertir que en els pròxims dies «s’esperen temperatures encara més altes i per tant continuarà el període de màxima alerta» i va sol·licitar «la màxima cooperació dels ciutadans. És important que tots tinguem un comportament adequat per no afavorir els incendis».

Aquest dilluns les flames es van estendre pel parc natural del volcà Vesuvi a Nàpols i els habitants de dues cases de la zona van haver de ser evacuats.

Preocupa sobretot la situació a la zona de l'Aspromonte, a Calàbria, on els incendis amenacen els 'Boscos Antics', antics boscos de faigs inclosos a la llista de llocs de la UNESCO reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat.

De moment les flames no hi han arribat, però actualment hi ha nou incendis actius a la zona. Només a Calàbria hi ha 2.500 persones mobilitzades per protegir el territori forestal.

Segons dades de l'Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS) de la Comissió Europea, a Itàlia -des de principis d'any fins avui- s'han cremat 102.933 hectàrees de terreny, una superfície de la mida de 140.000 camps de futbol. Aquestes dades són quatre vegades superiors a les 28.479 hectàrees cremades de mitjana cada any des de 2008 a 2020.