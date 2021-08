El balanç de morts a Haití com a conseqüència del terratrèmol que aquest dissabte va sacsejar la petita nació caribenya ha augmentat a 1.419 i prop de 7.000 ferits, segons l’últim balanç ofert per Protecció Civil. La major part de les víctimes mortals s’han registrat al departament Sud, on s’han confirmat 1.133 morts, segons va detallar el director de Protecció Civil, Jerry Chandler. Juntament amb aquest departament, els de Nippes i Grand Anse, amb 162 i 122 morts, respectivament, han sigut els altres dos més afectats per un sisme de magnitud 7,2 en l’escala de Richter, que va tenir el seu epicentre a 12 quilòmetres de la localitat de Saint-Louis-du-Sud.

Més de 30.000 famílies s’han vist afectades per la caiguda o danys a les seves vivendes, a més d’una altra sèrie d’edificis, com esglésies, centres escolars, comissaries, hotels i institucions sanitàries.

El primer ministre d’Haití, Ariel Henry, va decretar tres dies de dol en memòria de les víctimes i va prometre que el Govern actuarà «amb més celeritat» en la resposta després del sisme, per exemple accelerant la gestió de les ajudes.

El potent sisme, que va provocar nou rèpliques amb magnitud superior a 4 en les hores posteriors, va tenir lloc a les 08.29 (les 14.29, hora peninsular espanyola), a uns 12 quilòmetres de la localitat de Saint-Louis-du-Sud, i amb un hipocentre a 10 quilòmetres de profunditat, d’acord amb l’informe de l’Institut Geològic dels Estats Units (USGS).

Les autoritats haitianes van activar aquest dilluns una alerta taronja davant una tempesta que se situa al sud-oest de la República Dominicana i que avançava amb vents màxims sostinguts de 55 quilòmetres per hora, segons el Centre Nacional d’Huracans (CNH) dels Estats Units.