Milicians talibans han aixecat llocs de control als voltants de l'aeroport internacional de Kabul, potencial punt d'evacuació de centenars de ciutadans estrangers i de col·laboradors afganesos, en el qual s'amunteguen centenars de persones que esperen -nombrosos d'ells acampats- una oportunitat per sortir del país. Un portaveu talibà ha justificat els llocs aixecats en les carreteres d'accés a l'aeròdrom, al·legant en declaracions a l'agència Bloombert que és l'única forma d'impedir que es produeixi la massificació que es va veure dilluns, quan una multitud va irrompre en les instal·lacions de l'Aeroport Internacional Hamid Karzai.

Segons aquesta font, els talibans no estan impedint el pas de ningú que presenti documents vàlids de viatge, però les autoritats alemanyes ja havien advertit que només s'estaria permetent la circulació d'estrangers, la qual cosa complicaria l'evacuació del personal local. Testimonis consultats per l'agència DPA han informat de centenars de persones acampades als carrers limítrofs a l'aeroport, incloses famílies senceres. Molts d'ells haurien acudit atrets per rumors que anticipen la sortida de tot aquell que aconsegueixi arribar a la zona.

El comandant del Comandament Central dels Estats Units, Frank McKenzie, que ha avaluat la situació de l'aeròdrom de primera mà, ha assegurat en un comunicat que les instal·lacions són «segures» i estan «obertes al tràfic aeri civil», tot i que aquest dimecres no hi ha indicis que operin més avions que els militars. «Diumenge, en reunions amb dirigents talibans a Doha, el vaig advertir que no interfereixin en la nostra evacuació i els vaig deixar clar que qualsevol atac seria respost amb una contundència aclaparadora en defensa de les nostres forces», ha assenyalat.