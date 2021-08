Íñigo Errejón serà jutjat per delicte lleu per una presumpta agressió a un home de 67 anys. La titular del Jutjat d’Instrucció número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, ha pres la decisió d’enviar el líder de Más País a un judici ràpid després de finalitzar la instrucció i transformar les diligències en una interlocutòria. El presumpte incident va tenir lloc fa més de tres mesos, quan un veí del barri de Lavapiés va acudir a la policia per denunciar que Errejón li havia clavat una puntada de peu a l’estómac després d’una discussió.

Segons la versió del denunciant, el 2 de maig passat era en un bar de Lavapiés amb un amic i al sortir va reconèixer Errejón, al qual li van demanar que es fotografiés amb ells. El diputat madrileny va rebutjar la proposta i quan ells van tornar a insistir va ser quan el líder de Más País va clavar una puntada de peu a l’home de 67 anys. Tot just conèixer-se aquesta informació, Errejón va negar que hagués agredit el denunciant.

Després d’instruir el procediment, Valcarce ha pres la decisió de jutjar el líder de Més País per un presumpte delicte lleu de lesions. Al tractar-se d’un delicte lleu que es pot jutjar a través dels denominats judicis ràpids, la jutge no té l’obligació d’elevar exposició raonada al Tribunal Suprem perquè investiguin Errejón en la seva qualitat d’aforat com a membre del Congrés dels Diputats. De moment no hi ha data per al judici, però tot apunta que se celebrarà d’aquí tres o quatre mesos als jutjats de Plaza de Castilla.

Durant una roda de premsa al Congrés després de conèixer-se la denúncia, el diputat de Más País va negar haver agredit el veí de Lavapiés. «L’acusació que es m’adreça és falsa i jo, només faltaria, estic a disposició de qualsevol informació oficial que em requereixi», va dir Errejón després de reconèixer que el denunciant, al costat d’altres persones, se li va acostar aquella nit per demanar-li una foto i «van començar a cridar» i a insultar-lo.