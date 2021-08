Efectius de bombers, mitjans aeris i terrestres continuen treballant per estabilitzar l'incendi forestal a Àvila, a Castella i Lleó, el més gran dels que s'han produït en la comunitat autònoma. En aquest, s'hi han unit altres incendis de menor envergadura però no de menor importància a Canàries, Comunitat de Madrid, Andalusia, Extremadura, Galícia i Comunitat Valenciana.

A Castella i Lleó, els efectius que lluiten per estabilitzar l'incendi que es va iniciar el dissabte entre els municipis de Navalacruz i Cepeda de la Mora, a la província d'Àvila, preveuen que una millora en les condicions meteorològiques permeti aconseguir-ho en poc temps.

Aquest incendi als municipis avilesos és el més gran dels que s'han produït en la història de la comunitat autònoma i ha calcinat fins al moment més de 12.000 hectàrees.

Ahir a la tarda es preveia que podria ser estabilitzat en les properes hores, «si les condicions meteorològiques evolucionen com està previst», encara que queda molta feina per fer», va informar el president de la regió, Alfonso Fernández Mañueco, qui, acompanyat pel titular de Foment i Medi Ambient, Juan Carlos Suárez-Quiñones, va visitar el Lloc de Comandament Avançat (PMA) instal·lat per l'Administració autonòmica al Barraco.

Fernández Mañueco va manifestar que el perímetre de l'incendi és ja de 130 quilòmetres i en l'extinció participen més de mil persones, centenars de vehicles i 33 mitjans aeris.

El president regional va expressat un agraïment exprés al president de Govern, Pedro Sánchez, per haver estat «pendent des del primer moment» de l’evolució de l'incendi.