La milícia talibana és un moviment integrista que va sorgir el 1994 a Kandahar, al sud de l'Afganistan, entorn del mul·là Mohamed Omar, i a l'empara del Pakistan.

Els talibans, del qual l'origen de la paraula significa estudiants (de l'Alcorà), estava integrada originalment per joves de l'ètnia paixtu -majoritària a l'Afganistan-, formats en les "madrasses" (escoles alcoràniques), no van trigar a guanyar adeptes en presentar-se com a garants de l'ordre i de la unitat d'un país sumit des de feia 15 anys en una guerra ininterrompuda, després de l'ocupació soviètica entre 1979 i 1989, i després una guerra civil.

D'aquí ve que el seu ascens fos relativament ràpid. El 27 de setembre de 1996, els talibans van entrar a Kabul, van executar a Mohamed Najibullah, president del Govern prosoviètic i en menys de dos anys, el 1998, va aconseguir el control del 90 per cent del país.

La resta, reduït a un petit feu al nord-est del país, quedava en mans de l'Aliança del Nord, grup interètnic integrat per "senyors de la guerra".

Puritanisme religiós i atropellament de drets

Instal·lats en el poder, els talibans van formar Govern (només reconegut per l'Aràbia Saudita, el Pakistan i Unió dels Emirats Àrabs) i van imposar les seves pròpies lleis, caracteritzades per un excessiu puritanisme religiós i l'atropellament dels drets humans.

La milícia integrista va prohibir a les dones treballar fora de casa, els va imposar l'ús del "burca" i van tancar les escoles femenines. Els homes van ser obligats a deixar-se créixer la barba, es van clausurar els cinemes i es van prohibir la música, els escacs i els jocs d'atzar.

El règim va establir a més la lapidació dels adúlters, l'amputació de mans als lladres, la flagel·lació als homosexuals i la pena de mort als musulmans afganesos que es convertissin a una altra religió o convidessin a la conversió.

Osama Bin Laden

La vulneració dels drets humans va fer que la Comissió Europea, les Nacions Unides i altres organismes instessin el règim a respectar les Convencions internacionals, però va ser l'hospitalitat amb el fundador i líder de l'organització terrorista Al-Qaeda, el saudita Osama Bin Laden, la qual cosa va precipitar la seva fi.

Després dels atemptats de l'agost de 1998 contra les ambaixades estatunidenques de Tanzània i Kenya, els EUA va bombardejar suposades bases terroristes a l'Afganistan i el 15 d'octubre de 1999, el Consell de Seguretat de l'ONU va donar un ultimàtum al règim perquè extradís a Bin Laden sota l'amenaça d'embargament aeri i sancions financeres, que van entrar en vigor un mes després.

La resistència a lliurar a Bin Laden, després dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York i Washington, va provocar a l'octubre la intervenció armada sobre l'Afganistan i el ràpid derrocament del règim integrista, que al novembre sucumbia a l'acció combinada dels bombardejos estatunidencs i l'ofensiva dels antics "mujahidins".

20 anys de guerra

No obstant això, la insurrecció contra el Govern de Kabul i les forces internacionals no va cessar, i des del començament de la invasió el 2001 -substituïda per una missió d'entrenament el 2014- han mort a l'Afganistan més de 2.200 militars estatunidencs.

Però seria el 29 de febrer de 2020 quan la fi de l'ocupació dels EUA va començar a forjar-se a Doha amb la signatura d'un històric acord entre Washington i els talibans, que preveia la retirada de les tropes aliades desplegades a l'Afganistan -entre 12.000 i 13.000 efectius- en tot just catorze mesos, i l'alliberament de 5.000 presoners talibans i 1.000 membres de les forces afganeses.

A canvi, els talibans es comprometien a no permetre que el sòl afganès tornés a convertir-se en un santuari per a grups terroristes estrangers que pretenien atemptar a l'estranger, i acceptaven iniciar un diàleg de pau intraafganès.

El diàleg de pau, que va començar el setembre de 2020 a Doha, a penes va registrar avanços significatius, estancat durant mesos fins i tot en passos previs com el de tractar d'aconseguir un punt comú en els procediments a seguir durant les converses.

L'acord de Doha de febrer de 2020 es va signar durant l'administració de Donald Trump, i amb la presa de poder el gener de 2021 del nou president estatunidenc, Joe Biden, els plans de la retirada total de les tropes aliades van continuar sobre la taula, encara que es va retardar de maig a setembre d'enguany la seva finalització.

Va ser precisament el passat 1 de maig quan va començar oficialment l'inici de la fase final de la retirada de les tropes estrangeres de l'Afganistan, un procés que va coincidir amb una ràpida ofensiva dels talibans, que en un avanç inèdit van anar conquistant gran part del país sense tot just trobar resistència.

Aquesta ofensiva es va intensificar el passat 6 d'agost, amb la presa de la primera de les 34 capitals de província del país, i poc més d'una setmana després, el 15 d'agost, els talibans entraven a Kabul de manera incruenta, mentre el president afganès, Ashraf Ghani, abandonava el país en secret.

Poc després, amb tot el país sota el seu poder excepte la nord-oriental província de Panjshir, que es convertia una vegada més en el principal bastió contra la insurrecció, els talibans proclamaven la seva victòria a l'Afganistan i posaven fi així a gairebé vint anys de guerra.