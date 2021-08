Nieves García Catalán, neta del mestre Dióscoro Galindo, assassinat al costat de Federico García Lorca l’agost de 1936 a Alfacar (Granada), ha sol·licitat al Tribunal Europeu de Drets Humans la cerca de les restes del seu avi i de les altres tres persones afusellades al costat d'ell, entre elles el poeta.

Aquesta demanda, que ha anunciat aquest dimecres a Efe el lletrat Eduardo Ranz coincidint amb el 85è aniversari de l'execució de García Lorca, es produeix després que el Tribunal Constitucional no admetés la sol·licitud sobre la referida exhumació de Dióscoro Galindo i del mateix García Lorce.

Ranz, advocat de Nieves García Catalán, va presentar un recurs d'empara davant el Constitucional després que l'Audiència de Granada hagués rebutjat prèviament la seva petició en desestimar un altre recurs contra l'acte emès el novembre passat pel Jutjat d'Instrucció 5 de Granada, que es va oposar a la cerca.

L'Audiència de Granada va denegar la petició reforçant la doble argumentació que va donar el mes de novembre passat el Jutjat d'Instrucció 5: Que la via adequada per la qual havia de sol·licitar-se era la civil i que el supòsit responsable tindria més de cent anys, un criteri aquest últim basat en un "judici de probabilitat" que el lletrat tampoc comparteix perquè la petició "no va dirigida a enjudiciar a ningú, sinó a investigar els fets".

Ranz, que ja va avançar en el seu moment que si no prosperava la via davant el Tribunal Constitucional acudiria a la justícia europea, apel·la a la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva de la neta de Galindo, i al fet que l'execució va ser l’agost de 1936 però no consta el parador, la qual cosa incompleix al seu judici el deure de recerca penal.

Nieves García Catalán, acollida des de petita per la família del mestre Dióscoro Galindo, fa extensiva la petició de cerca a les altres tres persones suposadament enterrades al costat del seu avi -Lorca i dos banderillers- per un criteri científic i perquè "del que es tracta és d'investigar els fets".

Les peticions de cerca de la neta del mestre d'escola han xocat des del principi amb les pretensions de la família Lorca, que sempre s'ha oposat a això.