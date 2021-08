Un dia després de la sortida del país del president afganès Ashraf Ghani i de les escenes de caos a l’aeroport de Kabul, l’ambaixador rus a l’Afganistan, Dmitri Zhirnov, va anunciar que serà el primer a reunir-se amb els talibans. Malgrat que a Rússia els talibans continuen sent oficialment considerats «grup terrorista», hi ha raons per pensar que Moscou i les noves autoritats a Kabul trobaran marge per a l’entesa. En primer lloc, Rússia ja ha establert contacte amb els talibans per discutir qüestions de seguretat a l’Àsia central. A principis de juliol, un grup de talibans es va acostar a Moscou per acostar postures davant el nerviosisme que provocaven al Kremlin les victòries militars dels talibans a l’Afganistan. En segon lloc, davant la sortida del país del cap de l’Estat, Moscou va acusar Ghani d’intentar fugir del país amb quatre cotxes i un helicòpter ple de diners. Aquesta acusació, encara per contrastar, mentre prové d’una potència global contribueix enormement a legitimar la presa de poder talibà.

Al sou torn,la Xina no s'ha aliat amb els terroristes ni pretén ocupar el buit a l'Afganistan ni escurar els seus recursos naturals. Està lidiant amb un problema majúscul al seu pati del darrere amb un seriós perill de contagi. La solució en el gegant asiàtic arriba com sempre, del pragmatisme. No s'intueix un soci més incòmode per al Partit Comunista, genèticament ateu, que uns radicals islàmics, però el mes passat va rebre a Tianjin una delegació encapçalada pel mul·là Abdul Ghani Baradar, fundador i cap polític dels talibans.

En aquesta ciutat, a una hora del Pequín, es van establir les bases de la relació. La Xina va demanar que es protegissin les seves inversions i ciutadans i que el país no es convertís de nou en un niu de terroristes. El mul·là ho va acceptar, però la Xina va continuar demanant als seus nacionals que marxessin corrent.

Condicions des d’Occident

El ministre d’Exteriors del Regne Unit, Dominic Raab, va oberir ahir la porta de dialogar i tractar d’exercir alguna «influència positiva» en els talibans encara que els va advertir que no han d’usar l’Afganistan per llançar atacs terroristes a Occident. Raab va apostar també per la línia del pragmatisme en les relacions amb els talibans per intentar veure si aquests poden moderar les seves postures. «Volem comprovar si hi ha possibilitat d’un règim moderat», va subratllar.

El portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Ned Price, va obrir la possibilitat de reconèixer un Govern a l’Afganistan dels talibans si aquest «defensa els drets humans i rebutja terroristes». «Al final, quan es tracta de la nostra postura cap a qualsevol futur govern a l’Afganistan, dependrà de les accions dels talibans», va dir en roda de premsa. «El fet és que un futur govern afganès que defensi els drets bàsics del seu poble i que no doni refugi a terroristes, aquest és un govern amb el qual podríem treballar», va precisar.

Els Estats Units continuaran els vols d'evacuació «durant les pròximes setmanes» des de l’aeroport de Kabul dels seus ciutadans i col·laboradors afganesos «de manera segura i ordenada», va informar aquest dimarts el portaveu del Pentàgon, John Kirby. «Treballarem realment de valent en les pròximes setmanes per treure del país a tots els que puguem», va dir.