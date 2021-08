Des que diumenge van prendre Kabul i van aconseguir el control de l’Afganistan, els talibans s’han esforçat per transmetre al món una imatge relativament més moderada del que és habitual en ells. Així, han promès una amnistia general i deixar treballar les dones «dins del marc de l’islam». L’afegitó «dins del marc de l’islam» no transmet massa confiança coneixent la visió radicalitzada de l’islam que promulguen els talibans. I precisament amb desconfiança acull l’ONU totes aquestes promeses, fent-se ressò de la inquietud i el temor que s’han apoderat de milers d’afganesos, especialment de les dones, que veuen perillar els seus drets i llibertats. En la seva ment, el record de quan el grup controlava, a finals dels anys 90, gran part de l’Afganistan i va imposar un règim de terror que incloïa la lapidació de les dones adúlteres o l’execució dels homes acusats d’homosexualitat.

L’ONU ha advertit que seguirà «molt de prop» el compliment de les promeses fetes per talibans de respectar els drets humans, especialment el de les dones i les nenes. Des de l’Oficina de l’Alta Comissionada de l’ONU per als Drets Humans, el seu portaveu Rupert Colville va remarcar els «esgarrifosos informes d’abusos dels drets humans, i de restriccions dels drets de les persones, especialment de les dones i les nenes, en algunes parts del país captats en les últimes setmanes. Es continuen rebent aquests informes, però lamentablement, de moment, el flux d’informació s’ha vist considerablement interromput, i no hem estat en condicions de verificar les denúncies més recents».

Des de Kabul, el cap d’operacions de camp i emergències de l’ONU, Mustapha Ben Messaoud, va informar de la presència de nens famolencs, «alguns amb terribles ferides» després dels enfrontaments entre els nous governants del país i les forces de seguretat afganeses. «A Kandahar, he vist els impactes directes d’aquesta recent recrudescència dels combats i aquest impacte són els nens greument desnodrits que he vist ferits de tal manera que és difícil de descriure, nens petits, de tan sols 10 mesos», va relatar.

Colville es va referir a les promeses dels talibans respecte a les dones: «Han promès ser inclusius. Han dit que les dones poden treballar i les nenes poden anar a l’escola. Aquestes promeses hauran de complir-se, però de moment, a causa de la història recent, aquestes declaracions han sigut preses amb cert escepticisme. No obstant, les promeses s’han fet, i si es compleixen o es trenquen seran objecte d’un examen pròxim».

De moment, el que sí que s’ha constatat des de diumenge, és que les dones han deixat d’acudir a la universitat i les escoles continuen tancades. Han recuperat la vestimenta islàmica i amb prou feines es deixen veure pels carrers. Dona fe d’això Aisha Khurram, de 22 anys. Khurram, que representa la joventut afganesa davant l’ONU, havia d’haver conclòs els seus estudis a la Universitat de Kabul en els pròxims mesos. Però diumenge al matí, ella i els seus companys no van poder tornar entrar al campus i el seu futur és més que mai incert. «És un malson per a les dones que han estudiat, que pensen en un demà millor per a elles i les generacions futures», va lamentar.