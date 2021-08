Sis dies després que l'Estat espanyol iniciés les repatriacions de menors migrants al Marroc i a l'espera que la justícia decideixi si ho paralitza definitivament, la situació «d'incertesa» repercuteix en els centenars d'infants i joves que van travessar la frontera amb Ceuta al maig. «Hi ha molta por i tensió», relata a l'ACN la voluntària de l'associació No Name Kitchen Arianna Elendu, que treballa en l'acompanyament de menors a la ciutat autònoma. Les ONG presents a Ceuta reiteren que l'Estat ha vulnerat els drets dels infants amb les expulsions, que s'han fet de forma «irregular», reclamen que s'aturin definitivament i repliquen que la majoria no vol tornar al Marroc.

«De tots els menors que hem conegut, no hi ha ni un sol cas en què el menor vulgui tornar. Molts parlen de la possibilitat de tornar a entrar perquè el que no volen és estar al Marroc», explica Elendu, que ha denunciat casos en què es va «obligar a apagar els mòbils» als menors que eren traslladats per evitar que contactessin amb les entitats i d'altres a qui no es va fer cas quan van presentar un document assegurant que tenien designada assistència lletrada. Des de l'agència de l'ONU pels drets dels infants, Unicef, corroboren que «la majoria d'aquests nens ens ha indicat fins al dia d'avui que aquest retorn per a ells no és una opció i viuen amb una por constant que es faci alguna cosa sense que la seva opinió sigui presa en consideració». Ho explica l'oficial de protecció infantil d'Unicef Europa desplaçada a Ceuta, Laura Bodendorfer, en declaracions a l'ACN. Bodendorfer constata que amb les repatriacions «s'han vulnerat diversos drets fonamentals» dels menors no acompanyats i que no s'ha respectat la legislació internacional, europea i espanyola.

Por a ser expulsats

«Sabem de nens que han dormit amb les sabates i les motxilles posades, que estaven vivint unes nits de por constant» per si se'ls obligava a tornar als llocs d'origen, relata l'oficial de l'Unicef, que mostra «preocupació» per la situació dels menors que estan a l'espera de saber si continuaran les expulsions. La voluntària de No Name Kitchen diu que «l'ambient evidentment està molt tens», que hi ha «nens que s'han escapat del centre» en què residien, i detecten una por creixent a la policia i tenen dificultats per acompanyar els menors a causa de la por a les autoritats. Elendu explica el cas d'un menor en situació de carrer amb una ferida infectada, que va rebutjar que l'acompanyessin a l'hospital perquè temia que del centre mèdic se l'enduguessin a la frontera. «Al final prefereix estar malferit que anar a l'hospital perquè et diuen: 'No, hospital, Marroc'», denuncia Elendu.

Devolucions il·legals

Unicef constata que en les «repatriacions forçoses» s'han vulnerat «diversos drets fonamentals», com «l'avaluació de l'interès superior del menor, la garantia que s'hagi d'assegurar que el lloc d'origen on retorna el nen sigui segur, que s'hagi sentit al menor, que pugui participar en la presa de decisió sobre el seu futur», tal com recull la legislació. Des de No Name Kitchen denuncien que les devolucions que s'han fet fins ara són «irregulars». «No s'està respectant l'interès superior del menor, no s'està respectant la seva voluntat. Les devolucions col·lectives de menors estan prohibides i no s'està duent a terme un procediment individualitzat de cada cas. No hi ha per on agafar-ho, no té base legal això», critica Elendu. Bodendorfer, d'Unicef, mostra «preocupació» pel fet que s'hagi pogut retornar infants la situació individualitzada dels quals no s'hagi identificat. Elendu, de No Name Kitchen, diu que el fet que no «s'individualitzi cada cas té com a conseqüència que és impossible detectar possibles casos vulnerables i potser s'està retornant nens que podrien ser futurs sol·licitants d'asil».

Clam de les entitats perquè s'aturi

A banda d'Unicef i No Name Kitchen, gairebé una trentena d'organitzacions han exigit l'aturada immediata i definitiva de les expulsions perquè no es respecten les «garanties legals». El Defensor del Poble també ha qüestionat l'actuació de l'Estat espanyol.