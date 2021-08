Federico García Lorca va ser afusellat la matinada del 18 d’agost de 1936; eren els primers compassos de la Guerra Civil. Aquest dimecres es van complir 85 anys del seu afusellament i les formacions de l’esquerra espanyola van aprofitar per recordar que el «feixisme i l’odi» que van acabar amb la vida del poeta granadí continuen presents. L’homofòbia i la intransigència d’un sector de la societat van portar a l’assassinat de Lorca, van apuntatr dirigents del PSOE i d’Unides Podem, abans d’avisar que aquells mals continuen vius. «La seva obra, el seu llegat i la seva forma d’observar i entendre la realitat segueixen presents», va apuntar Pedro Sánchez.

«Avui, Lorca és el PSOE», va sentenciar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, aquest dimecres. Una frase contundent que ressona encara més al pronunciar-la davant les muralla imponents de Granada. En un escenari envejable, el PSOE va celebrar un acte per homenatjar la figura del poeta. «Només tenia la veu, la paraula, la ploma i es va enfrontar contra l’odi, el feixisme i la crispació», va continuar Bolaños abans d’atribuir-se per als socialistes els mateixos valors que va enarborar Lorca: «Defensem la democràcia i la llibertat».

«El van assassinar per pensar diferent, per viure lliurement, per fer pensar i sentir els altres», va escriure la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, a Twitter abans d’assenyalar la importància de continuar treballant per la memòria democràtica d’Espanya.