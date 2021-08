L'avió A400 de les Forces Armades, que va arribar ahir a Kabul per evacuar un primer grup d'espanyols i de col·laboradors afganesos, es va enlairar a la tarda des de l'aeroport de la capital afganesa cap a Dubai, segons van informar fonts del Ministeri de Defensa. Als Emirats Àrabs Units s’espera un segon avió militar per enlairar-se cap Kabul quan rebi el permís per part de l'aeroport de la capital afganesa, que segueix controlat per l'Exèrcit dels Estats Units.