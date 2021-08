El president del Perú, Pedro Castillo, ha tingut la seva primera i anunciada crisi de Govern abans que es compleixin tres setmanes des que va accedir al càrrec. El mestre rural d'esquerres no va trobar una altra sortida que acceptar la dimissió del ministre de Relacions Exteriors del Perú, Hèctor Béjar. La seva caiguda es va tornar inevitable després que Béjar -que en els anys 60 va conèixer a l'Havana a Ernesto Guevara i que després de tornar al seu país va formar part d'un fallit experiment guevarista- quedés embolicat en una controvèrsia sobre la violència passada.

Al novembre, l'efímer canceller, un reconegut sociòleg de 85 anys, va considerar que el «terrorisme» va ser iniciat a principis dels anys 80 en aquest país per «la Marina» abans que pel grup armat d’orientació maoista Sendero Luminoso, amb els atemptats contra embarcacions pesqueres cubanes perpetrats el 1977, mentre governava el general Juan Velasco Alvarado. Les paraules, tretes de context, li van venir com anell al dit als sectors que ja treballen dins i fora de Congrés per cessar Castillo. Les institucions castrenses van reaccionar indignades. El ministre de Defensa, Walter Ayala, va dir, després de reunir-se amb Castillo, que Béjar tenia dues alternatives, demanar disculpes o abandonar el seu càrrec. Va succeir el segon.