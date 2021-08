Un terratrèmol de 6,8 graus a l’escala de Richter va sacsejar aquest dimecres la costa de Port Olry, a l’arxipèlag de Vanuatu, al Pacífic Sud. Els Estats Units van emetre una alerta de tsunami que es va aixecar poques hores després. «El perill ha passat», va anunciar l’Institut d’Estudis Geològics dels EUA (USGS en les seves sigles en anglès), amb base a Hawaii. Les autoritats d’Austràlia i Fiji van descartar qualsevol amenaça de tsunami a les seves costes.

Les autoritats no han informat de moment de víctimes ni de danys materials pel sisme, que va tingur lloc a les 21.10 h (11.10 hora peninsular espanyola). Segons el corresponsal de l’agència AFP, el sisme no es va notar a Port Vila. No obstant, testimonis d’Espiritu Santo, l’illa més gran de l’arxipèlag, sí que van notar «un fort sotrac».

L’epicentre del sisme es va localitzar a 91 quilòmetres de profunditat i a 16 quilòmetres de distància de Port Olry, segons va informar el Servei Geològic dels EUA (USGS en les seves sigles en anglès). Al principi, l’USGS havia informat d’una magnitud de 7,1 graus i d’una situació de 93 quilòmetres de profunditat i 19 quilòmetres de distància, tot i que després va revisar aquests paràmetres.